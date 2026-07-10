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Três encapuzados armados assaltam loja de centro comercial em Leiria, roubam milhares de euros e fogem após acidente

Daniela Rodrigues
Há 38 min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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Ação criminosa ficou registada nas câmaras de videovigilância do estabelecimento

Três homens encapuzados e com luvas assaltaram, na tarde desta sexta-feira, uma loja situada no Centro Comercial Maringá, em Leiria, roubando cerca de 3.500 euros. 

O assalto ocorreu por volta das 15:00, em plena luz do dia e numa altura em que o centro comercial registava grande afluência de clientes.

Os suspeitos entraram no estabelecimento armados e conseguiram apoderar-se do dinheiro existente na caixa registadora. 

Toda a ação criminosa ficou registada pelas câmaras de videovigilância (CCTV) do estabelecimento, imagens que poderão ser determinantes para a identificação dos autores.

Após o assalto, os três suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura. No entanto, durante a fuga, acabaram por se envolver num acidente, embatendo noutro automóvel, antes de prosseguirem a fuga.

As autoridades estiveram no local e recolheram diversos vestígios, encontrando-se a investigar o caso. 

As imagens de videovigilância e outros elementos de prova estão agora a ser analisados para identificar e localizar os autores do assalto.

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A investigação está a cargo da Polícia Judiciária por estarem envolvidas Is armas de fogo.

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Temas: Centro Comercial Maringá Leiria Crime Assalto
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