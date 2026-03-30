Céline Dion faz grande anúncio

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Ela está de volta. Mas só a uma cidade

Depois de mais de seis anos afastada da música, Céline Dion anunciou esta segunda-feira o seu regresso aos palcos. A cantora vai atuar em Paris - e só em Paris - a partir de setembro, numa série de 10 concertos que promete reunir milhares de fãs e marcar o fim de uma longa ausência.

A confirmação oficial chegou através de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual a artista revelou alguns detalhes do seu reencontro com o público parisiense.

"Ao longo dos últimos anos, todos os dias senti as vossas orações e apoio, a gentileza e o amor. Vocês ajudaram-me de maneira que nem consigo descrever e sou verdadeiramente grata por ter o vosso apoio", começa por dizer no vídeo.

"Este ano estou a receber o melhor presente de aniversário da minha vida. Terei a oportunidade de vos ver, de me apresentar para vocês mais uma vez, em Paris, a partir de setembro".

As primeiras pistas de um possível regresso surgiram quando a cantora, de origem canadiana, interpretou a música Hymne à l’amour, de Édith Piaf, na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, reacendendo a esperança de que estaria de regresso.

O anúncio coincidiu com o aniversário da cantora: faz 58 anos esta segunda-feira.