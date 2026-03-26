Filho ajudou a encontrar os corpos: francês mata namorada e ex-mulher depois de percorrer 1.100 quilómetros até Bragança

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História macabra começa com um rapto em que a namorada ajudou Cédric Prizzon a raptar a mulher e o filho. No fim, também a jovem acabou morta

Cédric Prizzon, o ex-guarda que matou a namorada e a ex-mulher em frente ao filho e foi detido pela GNR na Guarda, acusava a ex-mulher Audrey Cavalié de violência doméstica e, num vídeo obtido pela imprensa francesa, chega mesmo a confessar que a estrangulou depois de ela o ter tentado matar com uma faca.

Prizzon perseguia a ex-companheira por não aceitar que o filho mais velho ficasse à guarda da mãe e, na última sexta-feira, com a ajuda da namorada Angela Legobien-Cadillac, de quem tem um filho de um ano e meio, raptou a ex e o filho de 13 anos, que viviam Aveyron, França.

Os cinco viajaram mais de 12 horas de carro e cerca de 1.100 quilómetros até chegar ao norte de Portugal, tendo sido dados como desaparecidos pela família, que só teve respostas esta terça-feira.

Acabou por matar a ex-mulher à frente do filho e, depois, matou a namorada, já que esta ficou em pânico com o sucedido.

A GNR deteve, no distrito da Guarda, Cédric Prizzon após uma operação de fiscalização rodoviária na Estrada Nacional 102, na zona de Longroiva, Mêda. Quando foi detido, Prizzon tinha com ele as duas crianças, 17 mil euros, matrículas e documentos falsos, assim como uma arma ilegal.

Assim que verificaram os documentos, os militares perceberam que Cédric estava referenciado pelas autoridades como suspeito de crimes graves, nomeadamente rapto, entre outros ilícitos de elevada gravidade, incluindo homicídio, e acionaram a Polícia Judiciária.

"Uma análise conjunta entre a GNR e a PJ apontou para a forte possibilidade de um duplo homicídio", lê-se no comunicado da GNR.

Depois, ouviram o filho mais velho de Cédric e descobriram que o detido tinha matado Audrey, de 40 anos, e Angela, de 26, na Serra da Nogueira, nos arredores de Bragança, e ali enterrado os corpos. De acordo com o Jornal de Notícias, o jovem levou a polícia até ao local e os corpos foram encontrados esta quarta-feira.

Em declarações ao Centre Presse, o presidente da Câmara de Vailhourles, Hervé Davy, confessou estar devastado com a notícia. "É horrível, não tenho palavras, estou de coração partido e furioso. A família Cavalié é muito estimada na comuna e arredores. Sempre com um sorriso, uma palavra gentil. Tal drama poderia ter sido evitado."

Cédric acusava Audrey de violência doméstica

Cédric, de 42 anos, tinha perdido a guarda dos filhos e já em 2021 tinha viajado ilegalmente para Espanha com o filho mais velho, onde permaneceu durante várias semanas.

Antes, em 2020, o ex-guarda - pertencia à Gendarmerie, o equivalente à GNR - acusou a ex-mulher de o ter esfaqueado duas vezes durante uma violenta discussão. Já Audrey acusava-o de a ter tentado estrangular. O caso foi levado a tribunal e ele foi condenado a seis meses de prisão com pena suspensa e ela a oito meses de prisão com pena suspensa.

Nas redes sociais, segundo o jornal 20Minutes, Cédric publicava vários vídeos a acusar a ex de ser "uma psicopata louca" que o tentou matar, uma "mulher amnésica de facadas protegida pela justiça", além de ser uma "criminosa amnésica a quem confiam o meu filho".

Já Audrey Cavalié tinha um telefone de emergência e estava a ser acompanhada pelos Serviços Sociais de Proteção à Criança (ASE), até porque, segundo o Nouveau Détective, que cita a mãe de Audrey, "depois da separação, ele ia até ao local de trabalho da Audrey para a vigiar. Havia ameaças de morte. Ela tinha medo dele".

O detido terá ainda participado em protestos e numa greve de fome em França, juntamente com outros pais que perderam a guarda dos filhos, em frente ao tribunal de Rodez e à câmara municipal de Villefranche-de-Rouergue.

A investigação está agora a cargo do Ministério Público de Mêda, onde o suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial. As autoridades continuam a desenvolver diligências para a identificação formal das vítimas e consolidação da prova.

Entretanto, fontes ligadas à investigação em França indicam que elementos da Gendarmerie de Toulouse poderão deslocar-se a Portugal nas próximas horas, no âmbito da cooperação judiciária europeia.