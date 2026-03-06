Porto investiga 60 casos de alojamento ilegal

CNN Portugal , AM
Há 1h e 23min
Mau tempo no Porto (Estela Silva/Lusa)

REVISTA DE IMPRENSA || Autarquia encerrou cave onde viviam mais de 20 pessoas

A Câmara do Porto encerrou uma cave nas traseiras de uma loja de conveniência na Rua do Breiner, em Cedofeita, onde mais de 20 pessoas viviam em condições consideradas degradantes. De acordo com o Jornal de Notícias, o espaço, sem janelas e com apenas uma casa de banho, tinha sido dividido em pequenos quartos improvisados com paredes de pladur.

A operação de fiscalização foi acompanhada pelo presidente da autarquia, Pedro Duarte, que garantiu que a cidade não vai tolerar situações deste género. No local foram encontrados colchões empilhados, sacos com pertences dos moradores e sinais de obras recentes que tinham servido para criar divisões com pouco mais de dois metros quadrados.

O acesso à cave fazia-se por uma escadaria estreita e as marcas no chão indicavam a existência anterior de vários compartimentos improvisados. A única casa de banho ficava no piso superior e tinha duas sanitas, além de um micro-ondas antigo e degradado.

Segundo fonte da autarquia, existem cerca de 60 situações semelhantes em investigação na cidade, sobretudo no Centro Histórico, entre casos confirmados de sobrelotação ou insalubridade e denúncias ainda por verificar. Esta foi a terceira selagem de um espaço deste tipo no atual mandato.

A autarquia garante que os moradores não ficarão sem apoio e que os serviços sociais estão disponíveis para lhes dar resposta, evitando que fiquem a dormir na rua.

Temas: Cedofeita Pedro Duarte Porto Alojamento ilegal

