Morreu Cecilia Giménez, autora do restauro malsucedido do "Ecce Homo" de Saragoça

Agência Lusa , MJC
29 dez 2025, 20:27
Cecilia Gimenez, à esquerda, que restaurou uma versão do mural “Ecce Homo” do pintor do século XIX Elias Garcia Martinez (AP)

O restauro - desastroso - realizado por Cecilis Giménez tornou famosa esta obra de arte do século XIX e trouxe milhares de turistas à cidade

A autora do restauro controverso de "Ecce Homo", do Santuário da Misericórdia de Borja, Saragoça, Cecilia Giménez, morreu esta segunda-feira, aos 94 anos, disse o presidente da autarquia à agência espanhola de notícias.

Cecilia Giménez morreu no Lar de Sancti Spiritus, em Borja, disse à Efe o autarca Eduardo Arilla. "Perdemos uma pessoa muito querida na cidade", uma mulher "de imensa bondade", que teve uma "vida difícil" e foi "muito forte", pois conseguiu suportar a pressão que acompanhou o "fenómeno do 'Ecce Homo'", sublinhou o presidente da câmara de Borja.

O "Ecce Homo" do Santuário da Misericórdia, obra de Elías García, um artista do século XIX, passou praticamente despercebido até que a cobertura mediática do restauro malsucedido de Cecilia Giménez, em 2012, provocou uma onda de reações globais e fez da cidade alvo da atenção mundial.

A obra "Ecce Hommo", antes e depois do restauro realizado por Cecilia Giménez  (DR)

No final da década, a cidade recebia mais de 10.000 visitantes por ano, provenientes de todo o mundo, totalizando mais de 200.000 pessoas desde que o restauro foi conhecido, conferindo um reconhecimento internacional sem precedentes à localidade, segundo a Efe.

Cecilia Giménez decidiu trabalhar a pintura original depois de testemunhar a sua deterioração. O resultado da sua intervenção, que atravessou o globo, mobilizou especialistas em arte e património, e deu origem a um movimento pela preservação do restauro, nas redes sociais.

O processo serviu de inspiração ao documentário "Mis Ecce Homos", do sociólogo Marco Rosatto, dirigido a partir do projeto de tese em Humanidades da investigadora Antonia Rodríguez, estreado no décimo aniversário da revelação do restauro.

A intervenção de Giménez também inspirou a ópera "Behold the Man", de Paul Fowler, com libreto de Andrew Flack, estreada no Evelyn Smith Music Theatre da Universidade do Arizona.

Eduardo Arilla disse hoje à Efe que os custos da residência de Cecília, no Lar de Sancti Spiritus, eram cobertos pela venda de bilhetes e artigos promocionais de "Ecce Homo".

"Um fenómeno social que se tornou um propósito social", disse o autarca à Efe, garantindo que Cecilia Giménez "foi bondade até ao fim", tendo morrido como desejava, ao lado de seu filho, também residente no lar de Borja.

O funeral de Cecilia Giménez realiza-se na terça-feira, na Igreja de Santa María, em Borja.

Temas: Cecilia Giménez Saragoça

Artes

Morreu o realizador húngaro Béla Tarr

6 jan, 12:44
01:15

Gonçalo M. Tavares vai ganhar o Nobel da Literatura?

5 jan, 18:07

“Batalha Atrás de Batalha” vence prémio de Melhor Filme nos Critics Choice Awards

5 jan, 10:00

De "The Pitt" a Agatha Christie, passando pelo regresso aos ecrãs de Michael J. Fox: estas são as séries que vão estrear este ano

3 jan, 18:00
Mais Artes

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41