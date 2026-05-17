Nuno Melo reeleito presidente do CDS-PP com 89,7% dos votos

Há 1h e 42min

As novas vice-presidentes do partido são a eurodeputada Ana Miguel Pedro e a vereadora da Câmara do Porto Catarina Araújo

Nuno Melo foi reeleito presidente do CDS-PP, com a sua comissão política nacional a obter 89,7% dos votos dos delegados ao 31.º congresso do partido.

De acordo com informação disponibilizada à Lusa pela comissão organizadora do Congresso, a lista para a comissão Política nacional obteve 525 votos favoráveis, 41 brancos e 19 nulos.

As novas vice-presidentes do partido são a eurodeputada Ana Miguel Pedro e a vereadora da Câmara do Porto Catarina Araújo.

Os resultados foram conhecidos pelas 14:00, depois de os delegados terem votado para eleger os novos órgãos durante a manhã.

No último congresso que decorreu em Viseu, em 2024, a comissão política de Nuno Melo tinha obtido 89,3% dos votos dos delegados.

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, afirmou que o partido sai mobilizado e unido de congresso que hoje termina em Alcobaça, marcando o início de um caminho mais virado para as estruturas locais.

“É um partido que sai mobilizado, como bem se viu pela importante expressão de confiança em relação a um caminho que começou em Guimarães, foi confirmado em Viseu e agora, desde Alcobaça, nos relança para um novo momento, mais virado para dentro, de um partido que vai ganhar músculo junto das estruturas locais”, afirmou Nuno Melo à chegada ao congresso que decorre no Panorama – Pavilhão multiúsos de Alcobaça.

No último de dois dias de trabalho que juntaram centenas de centristas Nuno Melo considerou não poder haver “sinal mais expressivo” da dinâmica do partido que se prepara para “novas formas de organização interna, que também assegurarão que o Governo não prejudicará esta dinâmica”.