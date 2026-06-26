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Ébola: EUA ativam nível máximo de emergência

Nuno Mandeiro
Há 35 min
Surto de ébola no Uganda (Hajarah Nalwadda/AP)
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Este é o mais elevado de três níveis de prontidão. É apenas a quinta vez que nível 1 é ativado

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA passou o surto de ébola para nível 1 de ativação da resposta de emergência, avança a Reuters. Este é o mais elevado de três níveis de prontidão e está “reservado para emergências críticas”.

De acordo com o CDC, neste patamar de alerta está “mobilizado o maior número possível de pessoal para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana na resposta”.

A República Democrática do Congo atualizou, também esta sexta-feira, em alta os números do surto. Até esta quinta-feira, há a registar 1.203 infetados e 321 mortes.

O nível 1, no entanto, não representa um patamar de risco para a população, tratando-se apenas de uma escala para mobilização interna.

Esta é apenas a quinta ocasião em que o CDC ativa o nível 1 de emergência. Aconteceu anteriormente em 2005, após o furacão Katrina; em 2009/2010, face à pandemia de gripe A (H1N1); entre 2014 e 2016, durante o surto de ébola na África Ocidental; e, em 2016/2017, em resposta ao surto de Zika no Brasil.

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Durante a pandemia de SARS-CoV-2, o CDC nunca chegou a ativar oficialmente o nível 1 de emergência, considerando apenas que no período da covid-19 existiu “uma resposta de toda a agência”.

Apesar de ter passado o surto de ébola para o nível mais alto da ativação de emergência, o CDC sublinha que o nível de propagação do surto para os EUA se mantém baixo.

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Temas: CDC EUA Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Covid-19 Ébola

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