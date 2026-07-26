Tripulação espacial russo-americana aterra em segurança no Cazaquistão

Agência Lusa , NM
Há 1h e 31min
Soyuz MS-28 (AP)
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A Soyuz MS-28 pousou suavemente numa área situada a sudeste de Dzhezkazgan

Uma tripulação espacial norte-americana e russa aterrou este domingo em segurança nas estepes do Cazaquistão, após uma missão de oito meses na Estação Espacial Internacional.

O astronauta da NASA Chris Williams e os seus colegas de tripulação russos, Sergei Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev, aterraram na sua Soyuz MS-28, que pousou suavemente numa área situada a sudeste de Dzhezkazgan, no Cazaquistão, adianta a Associated Press (AP).

A missão, que durou 241 dias, foi a primeira missão espacial para Williams e Mikaev e a segunda para Kud-Sverchkov.

A tripulação será transportada de helicóptero para Karaganda, onde Williams embarcará num avião para regressar ao Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, enquanto Kud-Sverchkov e Mikaev apanharão um voo para a sua base de treino em Star City, nos arredores de Moscovo.

Outrora rivais acérrimos na corrida espacial durante a Guerra Fria, a Rússia e os EUA cooperam na estação espacial e noutros projetos.

Essa relação foi manchada por tensões depois de Moscovo ter enviado tropas para a Ucrânia em 2022, mas Washington e Moscovo continuaram a trabalhar em conjunto, com tripulações norte-americanas e russas a voarem para o posto avançado em órbita nas naves espaciais de cada país.

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A 14 de julho, a tripulação composta pelo astronauta da NASA Anil Menon e pelos cosmonautas da Roscosmos Pyotr Dubrov e Anna Kikina chegou à Estação Espacial Internacional para uma missão de oito meses, após terem descolado do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, arrendado pela Rússia, a 14 de julho.

O administrador da NASA, Jared Isaacman, esteve presente no lançamento, a primeira visita a Baikonur por um responsável da NASA em oito anos.

O trio recém-chegado juntou-se aos astronautas da NASA Jessica Meir e Jack Hathaway, à astronauta da Agência Espacial Europeia Sophie Adenot e ao cosmonauta da Roscosmos Andrei Fedyaev, no âmbito da Expedição 75.

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Temas: Cazaquistão NASA Soyuz MS-28
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