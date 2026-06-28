Mergulhar em grutas é do mais perigoso que há. Mas as recompensas são tesouros nunca antes vistos

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O mergulho em grutas subaquáticas é uma das modalidades mais perigosas do mundo, mas também uma das poucas que permite entrar em lugares quase intocados da Terra - labirintos escuros, frágeis e fatais, onde a beleza convive com o risco

A luz desvanece-se à medida que os mergulhadores desaparecem cada vez mais dentro de um sistema de grutas, até que o tom esverdeado da lanterna é tudo o que se consegue ver, a refletir nas paredes, a revelar criaturas que os humanos talvez nunca tenham visto antes e a iluminar um mundo que, de outra forma, estaria confinado à escuridão total.

Estas cavernas podem estender-se por centenas de quilómetros: labirintos perigosos e de outro mundo, diferentes de qualquer outro lugar na Terra.

Qualquer mergulhador de grutas está bem consciente dos perigos envolvidos na exploração destas zonas alienígenas. Num documentário de 2024, “Diving Into the Darkness”, a veterana mergulhadora canadiana Jill Heinerth recorda que nada “pelas sepulturas dos meus amigos a toda a hora. Essa lista ultrapassa bem as cem pessoas”.

Os perigos desta disciplina altamente especializada voltaram a ficar evidentes este mês, quando cinco mergulhadores italianos morreram ao explorar as grutas do atol de Vaavu, nas Maldivas, a 14 de maio, e o sargento Mohamed Mahudhee, mergulhador militar maldivo, também morreu ao tentar recuperar os corpos.

O corpo do instrutor de mergulho Gianluca Benedetti foi encontrado à entrada da gruta, e os outros quatro mergulhadores — Monica Montefalcone, professora associada de Ecologia na Universidade de Génova; a filha, Giorgia Sommacal; Federico Gualtieri, biólogo marinho; e Muriel Oddenino, investigadora — foram todos encontrados na parte mais profunda do sistema de grutas.

Esta imagem, divulgada pelas autoridades das Maldivas, mostra mergulhadores a prepararem-se para procurar os mergulhadores italianos desaparecidos na semana passada. Maldives President’s Media Division/AP

Mas, mesmo estando perfeitamente conscientes dos perigos, há algo que continua a atrair os mergulhadores de grutas, que dedicam — e por vezes sacrificam — a vida à exploração destes estranhos mundos subaquáticos.

Orientando-se apenas com lanternas e um cabo-guia — o fio fino que permite aos mergulhadores encontrar o caminho de volta à entrada da gruta —, conseguem vislumbrar outro lado da vida na Terra.

Os mergulhadores de grutas descrevem muitas vezes o habitat que escolheram como algo semelhante ao espaço, um mundo completamente diferente, cheio de estalagmites, estalactites e criaturas de aspeto alienígena. Mergulhar nestes sistemas de grutas subaquáticas é como “nadar pelas veias da Mãe Terra”, disse Heinerth, que já completou mais de oito mil mergulhos.

“Os astronautas têm aquele efeito de visão global, em que falam de olhar para trás e ver o grande planeta azul, e depois nunca mais conseguem olhar para a Terra da mesma forma”, disse à CNN na terça-feira. “Acho que tenho um efeito semelhante por estar dentro do planeta... Estou literalmente dentro do sustento do planeta, que fornece água à humanidade, à vida selvagem e até a todas as indústrias de que precisamos na nossa vida moderna.”

“Tudo o que podia correr mal”

Tantas coisas podem correr mal durante um mergulho em grutas. O equipamento pode falhar; os cabos-guia podem partir-se; a visibilidade pode tornar-se praticamente impossível. E, se alguma coisa correr mal, não se pode simplesmente subir até à superfície, como noutros tipos de mergulho com garrafa. Depende-se do próprio discernimento e do companheiro de mergulho.

Ao explorar estes sistemas, os mergulhadores de grutas passam rotineiramente por espaços incrivelmente apertados. Por vezes, “os meus ombros estão a raspar no teto e a minha barriga está no chão, e consigo ver menos de um metro com uma corrente forte, enquanto a areia e o lodo me batem na cara”, disse Heinerth.

Por isso, antes de qualquer mergulho, antes de fazer qualquer outra coisa, Heinerth “ensaia todas essas coisas que podiam correr mal, todas as coisas que me podiam matar neste ambiente”.

“Por exemplo, e se esta mangueira rebentar de repente e eu começar a perder gás? Consigo alcançar esta válvula com o equipamento que estou a usar hoje?”, diz.

“Mas é também uma autoavaliação profunda. Estou preparada para fazer um mergulho destes? E as duas últimas perguntas que faço a mim própria são: ‘Estou pronta para me auto-resgatar hoje, com o equipamento que tenho e no ambiente em que estou?’ e ‘Estou disposta e capaz de fazer o resgate de um companheiro na mesma situação?’”.

Jill Heinerth é uma das maiores mergulhadoras de grutas do mundo e foi recentemente nomeada exploradora residente da Royal Canadian Geographical Society. Melissa Renwick/Toronto Star/Getty Images

Ao mesmo tempo, acrescentou, os mergulhadores de grutas são normalmente extremamente bem treinados e preparados para qualquer cenário.

“O último passo que dou é deixar as emoções à superfície... É realmente preciso permanecer num estado mental pragmático, pronto para lidar com qualquer situação que possa ocorrer”, disse.

Ainda não se sabe por que razão os cinco mergulhadores italianos nunca regressaram à superfície após o mergulho nas Maldivas, embora esteja em curso uma investigação para apurar o que aconteceu — e como chegaram todos a tais profundidades.

O grupo tinha autorização para mergulhar a uma profundidade superior aos 30 metros a que os mergulhos recreativos nas Maldivas estão normalmente limitados, disseram as autoridades locais.

Mas ainda não é claro se desceram mais do que estava previsto, ou se tinham o equipamento adequado para um mergulho tão técnico e arriscado.

Grutas como estas são raras nas Maldivas, disse à CNN Vladimir Tochilov, instrutor de mergulho técnico que já explorou este sistema. Tem apenas 200 metros de comprimento e é composto por várias salas, mas a sua profundidade “exige uma preparação muito, muito séria”.

Tesouros subaquáticos

Os sistemas de grutas subaquáticas são verdadeiros tesouros de informação, fornecendo uma importante fonte de dados para biólogos, físicos, paleontólogos e historiadores.

“Estas grutas são como museus de história natural, fornecendo informação sobre o clima passado da Terra, sobre animais que vivem toda a vida na escuridão e também sobre civilizações antigas que viam estes lugares como portais para outro mundo”, disse Heinerth.

Um mergulhador mede o comprimento do sistema de grutas subaquáticas de Sac Aktun, perto de Tulum, no México, em 2014. Herbert Mayrl/Courtesy Gran Acuifero Maya Project/Reuters

Alguns sistemas de grutas albergam espécies endémicas, ou seja, que não existem em mais nenhum lugar do planeta. Ao documentar essas espécies, os mergulhadores de grutas ajudaram a informar a nossa compreensão da história evolutiva do planeta.

Heinerth visitou algumas grutas que nenhum outro ser humano alguma vez explorou e que provavelmente nunca mais serão exploradas. Enquanto fotógrafa subaquática, “trazer imagens destes lugares que deixam as pessoas de boca aberta é muito gratificante, porque me dá a oportunidade de partilhar a aventura”, disse.

Ainda assim, está sempre consciente dos perigos. “As minhas escolhas em matéria de risco não me afetam apenas a mim, mas também a minha família, a minha comunidade”, disse. “Por isso, precisamos de aprender com os acidentes, comunicar honestamente sobre o que correu mal e como podemos evitá-los no futuro.”