Distúrbios no Catujal, em Loures, levam PSP a fazer disparos de shotgun

Agência Lusa , MM
2 jan, 07:27
PSP (Foto: Facebook PSP)

Na sequência deste incidente, uma pessoa foi detida e será presente a tribunal esta sexta-feira

Uma pessoa foi detida na quinta-feira na sequência de distúrbios na Avenida das Forças Armadas, no Catujal, em Loures, que levaram a PSP a efetuar disparos de 'shotgun', disse à agência Lusa fonte policial.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa disse à Lusa que o incidente terá ocorrido às 17:11, hora a que a PSP recebeu um pedido de ajuda por parte dos moradores devido a um grupo que estava a provocar ruído na Avenida das Forças Armadas, no Catujal, concelho de Loures, no distrito de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o grupo não terá acatado as ordens dos agentes da PSP para "cessarem as atividades e começaram a arremessar pedras e garrafas" contra os agentes.

Para controlar o grupo, os agentes da PSP efetuaram disparos de shotgun, referiu a mesma fonte, sem confirmar o número de disparos efetuados.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que adianta que foram feitos três disparos por parte das autoridades.

Na sequência deste incidente, que não provocou feridos, uma pessoa foi detida e será presente a tribunal esta sexta-feira.

Temas: Catujal Psp Loures Distúrbios

