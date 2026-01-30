Foi a mãe de Kevin, deixou-o Sozinho em Casa: morreu Catherine O'Hara

A morte de O'Hara foi confirmada à CNN Internacional por um funcionário do escritório do seu empresário, Marc Gurvitz
Catherine O'Hara, que foi estrela em filmes lendários como “Beetlejuice” e “Home Alone” antes de assumir o papel principal como Moira Rose em “Schitt's Creek”, morreu aos 71 anos
A morte de O'Hara foi confirmada à CNN Internacional por um funcionário do escritório do seu empresário, Marc Gurvitz. A fonte recusou a fornecer o seu nome ou dar mais detalhes.
O'Hara começou a sua carreira na série Second City Television (SCTV), no seu país natal, o Canadá, antes de se dedicar ao cinema. Os seus papéis em “Beetlejuice” (1988) e “Home Alone” (1990) foram amplamente aclamados. Pouco depois, O'Hara passou a colaborar com o realizador Christopher Guest, entrando em muitos de seus icónicos 'mockumentaries', incluindo “Waiting for Guffman” (1996) e “Best in Show” (1996).