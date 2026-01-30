Foi a mãe de Kevin, deixou-o Sozinho em Casa: morreu Catherine O'Hara

CNN , Miriam Elder
Há 45 min
Catherine O'Hara (Chris Pizzello/Invision/AP)

A morte de O'Hara foi confirmada à CNN Internacional por um funcionário do escritório do seu empresário, Marc Gurvitz

Catherine O'Hara, que foi estrela em filmes lendários como “Beetlejuice” e “Home Alone” antes de assumir o papel principal como Moira Rose em “Schitt's Creek”, morreu aos 71 anos

A morte de O'Hara foi confirmada à CNN Internacional por um funcionário do escritório do seu empresário, Marc Gurvitz. A fonte recusou a fornecer o seu nome ou dar mais detalhes.

O'Hara começou a sua carreira na série Second City Television (SCTV), no seu país natal, o Canadá, antes de se dedicar ao cinema. Os seus papéis em “Beetlejuice” (1988) e “Home Alone” (1990) foram amplamente aclamados. Pouco depois, O'Hara passou a colaborar com o realizador Christopher Guest, entrando em muitos de seus icónicos 'mockumentaries', incluindo “Waiting for Guffman” (1996) e “Best in Show” (1996).

Temas: Catherine O'Hara Morreu O'Hara

Mundo

Foi a mãe de Kevin, deixou-o Sozinho em Casa: morreu Catherine O'Hara

Há 45 min

PJ excluiu tese de homicídio de administrador português em Maputo 

Há 2h e 33min

Zelensky culpa países como Portugal por deixarem a Ucrânia "à beira de um apagão" no pior inverno da guerra

Há 2h e 39min

"O problema com Stephen Miller é que ele não sente vergonha". O "arquiteto" da política de imigração de Trump cometeu um "erro" em Minneapolis

Hoje às 13:15
Mais Mundo

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Ontem às 09:29

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

28 jan, 07:21

Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal

Hoje às 07:00

Morreu João Canijo

Ontem às 22:20

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Ontem às 12:48

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

Hoje às 10:49

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Ontem às 15:30

Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

Ontem às 19:25

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

28 jan, 12:16
opinião
Miguel Sousa Tavares

"André Ventura não é elite? É formado em Direito. O povo é isso?": Miguel Sousa Tavares

Hoje às 00:06

Bernardo conta como viu o golo de Trubin e diz ter «uma ideia» sobre o futuro

Ontem às 13:03

FC Porto acaba em quinto na Liga Europa, Braga em sexto: seguem diretamente para os oitavos de final

Ontem às 18:51