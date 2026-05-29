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Autoridade da Concorrência dá luz verde à venda da Cateringpor ao grupo suíço Gate Gourmet

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 39min
Afastado CEO de empresa de catering da TAP por má gestão
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Em abril, a TAP anunciou a venda dos 51% que detinha na Cateringpor ao grupo Gate Gourmet, acionista parceiro da companhia na empresa de 'catering' e o único que apresentou proposta de compra

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu 'luz verde' à compra da Cateringpor pelo grupo suíço Gate Gourmet, no âmbito do processo de alienação da participação da TAP nesta empresa de ‘catering’, informou esta sexta-feira o regulador.

“Em 27 de maio de 2026, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, […] delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, […] uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste”, lê-se numa nota publicada no ‘site’ da AdC.

O regulador foi notificado em 20 de abril da aquisição pela Gate Gourmet Switzerland Holding Gmbh do controlo sobre a Cateringpor - Catering de Portugal, S.A..

Em meados de abril, a TAP anunciou a venda dos 51% que detinha na Cateringpor ao grupo Gate Gourmet, acionista parceiro da companhia na empresa de 'catering' e o único que apresentou proposta de compra.

A TAP SA lançou em 30 de dezembro de 2025 um concurso público com vista à alienação do lote indivisível de 357.000 ações da Cateringpor, com o valor nominal de cinco euros cada e que representava 51% do capital social da empresa, a um preço-base de 9,57 milhões de euros.

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O concurso público definia ainda as condições contratuais de fornecimento dos serviços de 'catering' pela Cateringpor, após a concretização dessa alienação.

A alienação da participação da Cateringpor era um dos compromissos previstos no plano de reestruturação da TAP aprovado pela Comissão Europeia em 2021, pelo que as participações da companhia no setor do 'catering', assim como do 'handling' (SPdH, antiga Groundforce) e ainda ativos imobiliários conhecidos como "reduto TAP" ficaram de fora do perímetro do processo de privatização em curso.

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Temas: Cateringpor TAP Autoridade da Concorrência Venda Negócio
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