MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Explosão em terminal de gás no Catar provoca 54 feridos e 18 desaparecidos

Agência Lusa , TFR
Há 48 min
Terminal de gás em Baumgarten, Áustria (foto: Ronal Zak/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O incidente poderá agravar ainda mais o caos nos mercados energéticos globais

Um incêndio causou uma explosão no principal terminal de exportação de gás natural do Catar no domingo, resultando em pelo menos 54 pessoas feridas e outras 18 desaparecidas.

O incêndio na área industrial de Ras Laffan aconteceu quando trabalhadores tentavam retomar operações após o bombardeamento iraniano durante a guerra.

O incidente poderá agravar ainda mais o caos nos mercados energéticos globais, sobretudo porque o Qatar continua a ser um dos maiores produtores mundiais de gás natural.

O país tinha suspendido a produção devido ao bloqueio iraniano no Estreito de Ormuz, que impedia o envio de carregamentos aos clientes.

Com o alívio parcial da pressão iraniana sobre o estreito, no quadro das negociações para um cessar-fogo permanente, o Qatar iniciou trabalhos para reativar o terminal de exportação.

Mas na noite de domingo esses trabalhos desencadearam uma explosão e incêndio nas instalações de abastecimento de gás Barzan, informou a empresa estatal QatarEnergy.

A dimensão dos danos permanece incerta. Inicialmente, as autoridades referiram apenas alguns feridos, mas horas mais tarde o Ministério do Interior anunciou um número muito mais elevado de vítimas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Catar Explosão Terminal de gás Estreito de Ormuz
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

Tiroteio numa escola no centro das Filipinas provoca pelo menos três mortos e cinco feridos

Há 8 min

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | EUA e o Irão concordam em criar uma "célula de resolução de conflitos" para pôr fim ao conflito no Líbano

Há 29 min

AO MINUTO • ADMIRÁVEL MUNDO TRUMP | EUA atacam nova embarcação nas Caraíbas e matam dois tripulantes

Há 44 min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Quatro aeroportos de Moscovo encerrados devido a ataques com drones

Há 44 min
Mais Mundo

Mais Lidas

Tamara retirou as mamas, os ovários e o útero para escapar ao cancro. “Se um avião tivesse uma possibilidade de se despenhar de 97% embarcava no voo?”

Ontem às 08:00

Larva devoradora de carne chega aos Estados Unidos — impulsionada pelo crime organizado

Ontem às 12:00

Homem salta com a filha de quatro anos do oitavo andar em Santarém

Ontem às 11:15

Espetáculo de drones do Air Invictus adiado "por questões técnicas"

20 jun, 22:55

Temperaturas podem chegar aos 42 graus. Há três distritos sob aviso laranja

20 jun, 14:20

A sua caminhada diária importa de mais formas do que pensa

Ontem às 15:00

Mundial 2026: Uruguai 2-2 Cabo Verde (resultado final)

Ontem às 22:56

Zelensky devolve mais alta condecoração da Polónia face a crescente polémica sobre a II Guerra

Ontem às 10:45

Tesla em piloto automático entra por casa adentro no Texas e mata mulher no interior

Ontem às 10:39

Novo monocarril do Egito não tem condutor e já está a percorrer o deserto

Ontem às 17:00

Este restaurante é tão bom que há pessoas proibidas por lei de irem lá comer

20 jun, 12:00

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00