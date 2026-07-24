Roubo de catalisadores dispara em Portugal: há quase quatro furtos por dia

Agência Lusa , TFR
Há 50 min
GNR (Lusa/ Estele Silva)
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Furtos de catalisadores disparam quase 19% e GNR alerta para expansão das redes criminosas

A GNR alertou esta sexta-feira para um aumento de cerca de 19% no furto de componentes automóveis no primeiro semestre de 2026, face ao período homólogo, registando uma média de quase quatro ocorrências por dia em todo o país.

O objetivo destes furtos não é a reutilização ou a venda das peças, mas a extração de metais, como a platina, presentes na estrutura interna dos catalisadores

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) precisa que registou nos primeiros seis meses do ano 685 crimes relacionados com o furto de componentes de automóveis, em contraste com os 577 registados em período homólogo.

Nos primeiros seis meses do ano, a GNR registou um aumento de 108 crimes (18,72%) de furto de acessórios ou peças de veículos motorizados, face ao período homólogo de 2025, perfazendo um total de 685 ocorrências, das quais 178 correspondem especificamente a processos-crime por furto de catalisadores.

Setúbal é o distrito com mais casos, com 135 (+40 face a 2025), seguido do Porto com 113 casos (+14 face a 2025), Lisboa com 93 casos (+21 face a 2025); e Aveiro 59 casos (+22 face ao ano passado).

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De acordo com a GNR, foram registados aumentos em distritos como Portalegre (+200%), Viseu (+150%) e Leiria (+71%), “demonstrando a elevada mobilidade geográfica das redes criminosas do litoral para o interior”.

No primeiro semestre deste ano foram detidas seis pessoas por furto de acessórios/peças em veículo motorizado, quando em 2025 tinham sido oito pessoas.

“Contrariamente ao que possa parecer, os autores destes furtos não visam a reutilização ou venda da peça completa como componente automóvel de substituição”, refere a GNR.

O principal objetivo, segundo a Guarda, é a extração dos metais do Grupo da Platina (Ródio (Rh), Platina (Pt) e Paládio (Pd)) presentes na estrutura interna dos catalisadores.

De acordo com a GNR, estes metais “são muito valorizados a nível global devido à sua escassez e importância industrial, com cotações que atingiram picos elevados em 2026, tornando o crime lucrativo para redes organizadas”.

Os furtos são efetuados com “recurso a rebarbadoras portáteis a bateria, capazes de extrair o componente em menos de um minuto, sendo as peças escoadas rapidamente através de circuitos ilegais de recetação”.

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A GNR alerta os proprietários para redobrarem a atenção, especialmente em parques de estacionamento isolados ou de parqueamento prolongado durante o dia.

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Temas: Catalisadores Roubo Furtos GNR
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