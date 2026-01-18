Seguro vence com mais de um terço dos votos no município com melhores salários do país

Há 52 min

Vitória expressiva do Socialista no concelho onde, em média, os trabalhadores por conta de outrem recebem 2.479,1 euros/mês

António José Seguro foi o candidato presidencial mais votado em Castro Verde, o concelho com os melhores salários médios do país. Na eleição deste domingo, Seguro liderou os votos no município, alcançando os 35%, mais de um terço dos votos. André Ventura ficou em segundo lugar com 27.37%, mais 16,43 pontos percentuais do que Gouveia e Melo, que surge em terceiro (10.94%).

O candidato apoiado por x consegue assim a vitória num território onde o PS vence consecutivamente as eleições legislativas desde 1995, mas que tem uma história autárquica distinta: entre 1976 e 2013, a Câmara Municipal foi um bastião da CDU, tendo passado para o controlo dos socialistas em 2015, que se mantêm no poder até hoje.

Segundo dados da PORDATA, Castro Verde é o município que mais se destaca em termos de salários. Em média, os trabalhadores por conta de outrem do município auferiam, por mês, 2.479,1 euros, um valor muito superior ao ganho médio mensal nacional, que se situava nos 1.460,8 euros, fazendo deste o ganho médio mais elevado do país.

A estrutura económica local assenta sobretudo no comércio a retalho, na agricultura, na produção alimentar. Em 2023, a taxa de desemprego era de apenas 3,2%, o valor mais baixo dos cinco municípios mais próximos.

Já no que diz respeito ao mercado da habitação, os preços em Castro Verde ficam abaixo da média nacional. Em 2024, o valor mediano da avaliação bancária das casas para habitação familiar atingiu os 1.069 euros por metro quadrado, um valor inferior à média do país, que era de 1.662 euros por metro quadrado.

Entre os municípios mais próximos, Castro Verde apresentava o segundo valor mais baixo da avaliação bancária das casas. Ainda assim, face a 2021, a valorização foi de 34,1%, enquanto o preço mediano de venda se situava nos 854 euros por metro quadrado.

Do ponto de vista demográfico, a população do município aumentou 0,2% entre 2021 e 2024, um crescimento bastante abaixo da média nacional (3,2%), mas que ainda assim correspondeu ao segundo maior aumento entre os cinco municípios mais próximos. Esta variação positiva resultou de um saldo migratório positivo de 227 pessoas, que compensou um saldo natural negativo de 215 pessoas.

Castro Verde é um município de baixa densidade populacional, com apenas 12 habitantes por quilómetro quadrado em 2024, muito abaixo da média nacional de 117 habitantes por km². Em termos de estrutura etária, os indicadores revelam uma ligeira melhoria.

O índice de sustentabilidade potencial, que mede o número de residentes em idade ativa por cada idoso, passou de 2,26 em 2021 para 2,32 em 2024, embora continue abaixo do valor nacional, que caiu de 2,68 para 2,59 no mesmo período. Já o rácio entre idosos (65 ou mais anos) e jovens (menos de 15 anos) diminuiu ligeiramente, passando de 2,23 para 2,17.

Com uma área de 569,44 km², Castro Verde ocupa cerca de 0,6% do território nacional, sendo um dos 50 maiores municípios portugueses em extensão. Mais de 75% da superfície municipal é dedicada à atividade agrícola, colocando-o entre os 33 municípios do país onde a superfície agrícola utilizada representa mais de três quartos do território.