Ventura vence no concelho com mais casas destinadas a residência secundária dos proprietários

Há 46 min

André Ventura foi o candidato presidencial que mais votos obteve em Castro Marim, o concelho do país com a maior percentagem de casas destinadas a habitação secundária dos proprietários, segundo dados divulgados pelo Pordata. Ventura obteve 37,89%% dos votos, seguido de António José Seguro, com 28,22% de votos e de Gouveia e Melo, com 11,71% de votos. Num concelho que nas legislativas e nas autárquicas tem sido repartido maioritariamente entre socialistas e social-democratas, nas últimas legislativas o Chega foi o partido mais votado e nas autárquicas a Câmara ficou entregue a Filomena Sintra do PSD, que venceu com maioria absoluta.

Segundo o Censos 2021, existiam 8.507 alojamentos em Castro Marim e, destes, 58,2% destinavam-se a residência secundária dos seus proprietários e apenas 32,1% se destinavam à residência habitual dos proprietários. As restantes habitações encontravam-se vagas para arrendamento ou outros motivos. O número de alojamentos em Castro Marim ultrapassava, aliás, o valor da população naquele município que, em 2024, era de 6.983 pessoas.

Ainda em termos de habitação, em 2024, o valor mediano da avaliação bancária das casas para habitação familiar atingiu 1.960 euros por metro quadrado em Castro Marim, um valor superior ao nacional que, no mesmo ano, era de 1.662 euros por metro quadrado. E apesar dessa diferença, entre 2021 e 2024 o preço da habitação neste concelho registou um aumento a rondar os 35%, tal como a nível nacional.

A população de Castro Marim era praticamente repartida de igual forma entre homens e mulheres, mas a nível etário a predominância era de pessoas entre os 15 e 64 anos (57,1%). A população com idade igual ou superior a 65 anos era de apenas 31,2%. Com base nestes dados, o rácio entre o número de idosos (com 65 ou mais anos) e o número de jovens (com menos de 15 anos), passou de 2,80 em 2021 para 2,67 em 2024. Já o índice de sustentabilidade potencial, que indica o número de residentes em idade ativa (15-64 anos) para cada idoso, passou de 1,75 em 2021 para 1,83 em 2024. A nível nacional, passou de 2,68 em 2021 para 2,59 em 2024.

Em termos de educação, havia 784 alunos matriculados em Castro Marim no ano letivo 2023/2024 e destes apenas 10,8% frequentavam o ensino privado. Os alunos estavam distribuídos por dez escolas, seis jardins de infância e quatro escolas básicas.

Ao nível do mercado de trabalho, Castro Marim apresentava 1.130 trabalhadores por conta de outrem que, em média, ganhavam 1.088.5 euros, abaixo do ganho médio mensal recebido a nível nacional que era de 1.460,8 euros. Neste concelho do distrito de Faro, havia apenas 175 pessoas desempregadas em 2024 a que corresponde uma taxa de desemprego de 4,4% medida pelo número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e da Formação Profissional em relação ao valor da população ativa. Ainda em termos de mercado de trabalho, os ramos de atividade que mais contribuíam para o emprego eram a restauração, comércio a retalho e alojamento.

No que diz respeito ao setor empresarial, existiam 970 empresas em Castro Mariam em 2024 e destas, 936 eram microempresas, ou seja, empresas que empregavam menos de 10 pessoas e tinham um volume de negócios anual ou balanço total anual que não excedia dois milhões de euros.

Já em termos de acesso a serviços, Castro Marim apenas tinha duas farmácias em 2023, ou seja, havia um rácio de 3.410 habitantes por farmácia, praticamente igual o rácio a nível nacional que era de 3.412 habitantes por farmácia. Ainda na área da saúde, na região NUTS III, a que pertence o município de Castro Marim (Algarve), havia, em 2023, 1.137 camas hospitalares, num rácio de 426 habitantes por cama, maior que o rácio nacional que era de 298 habitantes por cama hospitalar.

Já no que diz respeito ao acesso a serviços financeiro, Castro Marim apenas tinha um balcão bancário em 2023 e 11 caixas multibanco, ou seja, um rácio de 635 habitantes por caixa multibanco o que compara com um rácio nacional de 863.

O município de Castro Marim tem 300,84 quilómetros quadrados, ocupando 0,3% do território nacional e está na posição 105 entre os 308 municípios portugueses.