As irmãs que ficaram presas num castelo escocês

Há 52 min

NOTA DO EDITOR: Great Escapes é uma série sobre como, por vezes, as viagens não correm como planeado e o que acontece a seguir.

Niki Ghofranian observou a vista do topo das muralhas de pedra do Castelo de Dunstaffnage na esperança, contra todas as probabilidades, de encontrar uma saída.

As muralhas erguiam-se a cerca de 18 metros acima da relva lá em baixo. Saltar seria imprudente. Talvez fatal.

Ao longe: colinas, lagos, ilhas. Nas proximidades: floresta, vegetação, água. Ninguém à vista.

As vistas eram inegavelmente belas. De tirar o fôlego. A paisagem escocesa perfeita que a turista americana Niki sempre sonhou ver.

“Há lugares piores para ficar presa”, pensou ela consigo mesma.

Já era tarde. O portão do século XIV estava trancado com um cadeado. E Niki e a sua irmã Ritta Nielsen estavam presas num castelo escocês.

Uma viagem inesquecível

Era 5 de junho de 2019 e Niki e Ritta estavam a passar umas férias especiais para comemorar os seus aniversários - o 55.º de Niki e o 66.º de Ritta. A simetria parecia merecer ser celebrada.

“Pensámos: ‘Ok, vamos fazer algo espetacular’”, conta agora Niki à CNN Travel.

Niki Ghofranian, à esquerda, e a sua irmã Ritta Nielsen, à direita, passaram férias na Escócia em 2019. A viagem acabou por se transformar numas férias memoráveis. (Cortesia de Niki Lee Ghofranian)

As duas sempre quiseram ir à Escócia.

“Temos sangue escocês por parte da nossa mãe”, explica Niki.

Há muito que sonhavam acordadas com colinas ondulantes, lagos dramáticos e montanhas imponentes. E, claro, a variedade de castelos antigos da Escócia.

Chegaram a Oban, no oeste da Escócia, entusiasmadas para explorar o Castelo de Dunstaffnage. Partes da fortaleza datam do século XIII. Outrora o reduto do clã MacDougall, o castelo foi capturado pelo rei guerreiro Robert the Bruce, em 1308. No século XVIII, a jovem escocesa Flora MacDonald foi mantida em cativeiro em Dunstaffnage, por ter ajudado o Príncipe Bonnie Charlie na fuga.

Hoje, são apenas imponentes paredes de pedra, torres em ruínas e vistas formidáveis sobre a água. Uma secção está coberta, mas a maior parte está exposta às intempéries.

“Eram ruínas lindas”, descreve Nikki.

“Quando nos aproximamos do castelo, ele está assente num enorme monte de rocha”, acrescenta Ritta. “Tem um aspeto muito imponente”.

As irmãs chegaram de táxi a meio da tarde. Mais tarde do que o planeado, mas a Escócia é conhecida pelos seus longos dias de verão. O dia ainda parecia estender-se à sua frente.

As irmãs visitaram o Castelo de Dunstaffnage, perto de Oban, no oeste da Escócia. (Getty Images)

Ficaram do lado de fora por um ou dois minutos, admirando a primeira visão do castelo erguendo-se sobre a água. Depois, dirigiram-se ao centro de visitantes para comprar bilhetes.

“Fica a cerca de 150 metros do castelo propriamente dito”, recorda Niki. “Quando entramos, a senhora falou-nos sobre o castelo, recebeu o nosso dinheiro e depois disse: ‘Fechamos às seis’”.

Eram cerca das 16:00. Havia tempo de sobra.

“E eu sou americana”, diz Niki. “Aqui, quando os locais fecham, avisam-nos que estão fechados. Não fecham simplesmente”.

Ao entrar no recinto, Niki e Ritta ficaram impressionadas. A história era visível em cada superfície.

“A Niki caminhou ao longo das ameias com o iPhone na mão, a publicar e a imaginar uma história sobre a qual tinha lido, enquanto eu explorava cada recanto”, recorda Ritta. “Meu Deus, que estrutura deslumbrante!”.

O tempo parecia ter parado. As duas irmãs tinham Dunstaffnage praticamente só para elas.

Passado algum tempo, as duas separaram-se. Ritta dirigiu-se para fora das muralhas do castelo para tirar fotografias do exterior, Niki subiu às ameias. Ficou ali, contemplando as águas agitadas e as colinas. Não havia mais ninguém por perto. Nenhum ruído, além do vento e da água a bater no lago.

“Era muito tranquilo e bonito”, diz Niki.

Niki exalou, absorvendo a tranquilidade. Então, o silêncio foi interrompido.

“De repente, ouvi a Ritta a gritar comigo”, recorda ela.

“Tínhamos cometido um erro crasso”

A Ritta tinha-se aproximado da entrada do castelo, tentou abrir a porta enorme e percebeu que o portão estava fechado.

Não apenas fechado “trancado, com um sistema de ferrolhos impressionante”.

Estavam presas.

“A porta estava fechada… trancada na parte de cima e na parte de baixo. Trancas resistentes e grandes fechaduras robustas. Isso deixou-me em pânico”, diz ela.

“Ficou claro que tínhamos cometido um erro grave”.

Ritta saiu da portaria e tentou encontrar a irmã. Avistou-a nas muralhas.

No início, Niki não conseguia ouvir bem o que Ritta estava a dizer.

“O quê?”, gritou ela para baixo.

“Estamos trancadas!”, gritou Ritta.

“Do que estás a falar?”, gritou Niki de volta.

Ela pensou que a irmã estava a brincar.

“A sério. Estamos trancadas! O portão está fechado”, gritou Ritta.

Niki sentiu o pânico na voz da irmã, mas pensou que fosse um mal-entendido.

“Então desci”, recorda agora Niki. “E, como era de esperar, as portas do castelo… estavam fechadas”.

Niki olhou para a irmã incrédula.

Não tinha havido nenhum aviso, ou pelo menos nenhum que elas tivessem notado. Começaram a rir. Um riso nervoso e incrédulo.

“Olhávamos à nossa volta tipo: ‘Ok, ótimo. Estamos trancadas aqui. Isto é inacreditável’”, recorda Niki.

Presas

Niki e Ritta ficaram acidentalmente presas no castelo depois do horário de funcionamento. (Niki Lee Ghofranian)

Ao perceber que estavam presas, Niki fez a primeira coisa lógica: pegou no telemóvel. “Mas a bateria estava muito, muito fraca, e eu não tinha carregador”, diz ela.

A Ritta nem sequer tinha um telemóvel consigo. Por isso, começou a inspecionar o castelo à procura de rotas de fuga.

“Limitei-me a dar uma volta pelo local à procura de opções de onde e como poderíamos sair do castelo por nossa conta”, diz ela.

A Niki achou que a sua bateria com menos de 15% era suficiente para uma chamada.

Pesquisou no Google “polícia de Oban” e ligou para a esquadra local.

“Então liguei e tentei dizer-lhes onde estávamos”, recorda Niki. “A pessoa com quem estava a falar não percebia o que eu dizia. Não sei se foi a forma como pronunciei o nome do castelo ou o quê, mas ela pediu-me para soletrar o nome do castelo, e eu pensei: ‘Meu Deus, agora estamos mesmo em apuros, porque eles não sabem onde estamos…’”

Afinal, “Dunstaffnage” não é a palavra mais fácil de pronunciar ou soletrar. Seja-se americano ou escocês.

Em seguida, Niki enviou uma mensagem à sua esposa, Martha, a milhares de quilómetros de distância: “Não consigo usar o meu telemóvel, mas estamos trancadas no Castelo de Dunstaffnage e esperamos que a polícia venha libertar-nos”.

A resposta chegou quase imediatamente. Martha pensou que a sua parceira estava “bêbada”.

“Não, é verdade!!”, respondeu Niki.

“Precisas que eu ligue para a polícia?”, perguntou Martha.

Niki explicou que já tinha ligado, mas não tinha muitas esperanças.

A bateria do telemóvel dela estava a acabar rapidamente. As perspetivas de fuga das irmãs não pareciam melhores do que 30 minutos antes. Enfrentavam a possibilidade de uma longa noite num castelo do século XIII.

Não tinham muita comida, apenas alguns chocolates com álcool que a Ritta tinha comprado numa loja de doces em Oban. Melhor do que nada, mas não era o ideal. Ambas tinham casacos e camisolas, mas sabiam que iriam sentir frio assim que escurecesse.

Grande parte do castelo estava exposta às intempéries, mas havia uma pequena sala dentro da portaria. Um possível quarto improvisado.

“Mas havia pombos lá dentro. Por isso a minha irmã não parava de entrar lá e tentar espantá-los”, recorda Niki.

(Fotoilustração por Agne Jurkenaite/CNN/Niki Ghofranian)

Cada vez que Ritta agitava os braços, tentando sem sucesso afugentar as aves, Niki lutava para conter o riso.

“Ela estava a dar o seu melhor para afugentar aqueles pássaros e aquilo foi a coisa mais cómica que já vi”, diz Niki. “A forma como ela agia com aqueles pombos… ela devia estar em pânico”.

Ritta achou que a torre de menagem, a torre principal do castelo, poderia ser uma opção melhor para dormir. Pelo menos estava livre de pássaros.

Niki também estava aberta à ideia.

“Eu não estava em pânico, porque para mim ainda fazia parte da aventura. Adoro castelos e, sinceramente, teria ficado feliz em passar lá a noite”, diz ela. “Não teria sido um problema para mim. Poderia ter sido um pouco frio, um pouco desconfortável sem casa de banho, mas teria sido uma ótima experiência”.

Ainda assim, sabiam que esta era a última opção. Numa tentativa desesperada de conseguir ajuda, Niki voltou a subir as muralhas.

A pedir socorro

A polícia e os bombeiros vieram resgatar Niki e Ritta. (Niki Lee Ghofranian)

Das muralhas do castelo, Niki voltou a admirar a espetacular paisagem rural. Que experiência, admitiu ela. Passar uma noite trancada em Dunstaffnage, pensou, era algo pelo qual muitas pessoas pagariam um bom dinheiro.

Então avistou uma criança a sair a correr de um bosque próximo.

“Gritei para a criança: ‘Ei, estamos trancadas no castelo!’ E a criança olhou para mim, provavelmente a pensar o mesmo que a minha mulher: ‘O que se passa com esta pessoa? Estão trancadas no castelo? Claro…’”.

Ainda assim, Niki insistiu.

“Vai dizer à tua mãe!”, gritou ela. “Diz à tua mãe que estamos trancados no castelo. Vai buscar a tua mãe!”

A criança correu de volta para a floresta sem responder.

“Que pai ou mãe vai acreditar no filho quando este vem a correr dizer: “Ei, há pessoas trancadas no castelo, estão a dizer-me que estão trancadas no castelo?””, pensou Niki.

Mas, minutos depois, a criança voltou com uma mulher que ela presumiu ser a mãe.

“Ela gritava para mim, dizendo: ‘O que fazemos?’”, recorda Niki.

Então, a mulher mencionou a Historic Environment Scotland, que gere o Castelo de Dunstaffnage.

“Vou tentar contactá-los”, gritou a mulher lá de baixo. “Talvez eles possam vir e reabrir a porta”.

Ela desapareceu de volta na floresta, com o telemóvel na mão. Niki desceu e encontrou Ritta sentada na portaria com os pombos. Ela pôs a irmã a par da situação e dividiram o chocolate que restava.

O tempo passou. Nenhuma das duas sabe ao certo quanto.

“O tempo que passou… quem sabe, na verdade?”, questiona Ritta. “Nem sabíamos há quanto tempo estávamos lá dentro. A parte dos pássaros, na memória, pareceu mesmo ter durado muito tempo”.

A esperança começou a esmorecer. Então ouviram sirenes e gritos.

Luzes intermitentes apareceram e carros da polícia pararam.

“Eles gritavam: ‘Não sabemos como é que vamos tirar-vos daí’”, recorda Niki. “‘Vão ver se há alguma janela destrancada!’”.

Havia algumas janelas pequenas na portaria coberta do castelo, mas estavam trancadas com parafusos. A polícia disse que ia chamar os bombeiros.

Os bombeiros chegaram pouco depois, desenrolando longas escadas.

“Eu pensava para mim mesma: ‘Ok, vamos ter de descer a escada?’”, recorda Niki. “O castelo era bastante alto. As paredes eram mesmo altíssimas lá em cima”.

Em vez disso, os bombeiros propuseram arrombar a porta.

“Eu disse: ‘Não, não, não, não, não’”, recorda Niki. “‘Adoro história. Adoro castelos. Não se atrevam a arrombar aquela porta assim’”.

Ela preferia esperar até de manhã, disse-lhes.

“E, de qualquer forma”, acrescentou ela, “se o castelo está de pé há tantos anos, como é que podem arrombar a porta? Quer dizer, as portas dos castelos não são bastante fortes e robustecidas?”

Os bombeiros reorganizaram-se. Ritta descreveu as dobradiças do interior enquanto eles avaliavam a situação do exterior.

“Foi engraçado, de certa forma, estar a falar com eles através do portão, porque eles diziam-me: ‘Bem, sim, este castelo é impenetrável’”, conta Ritta. “‘É conhecido como o castelo impenetrável’”.

Os bombeiros ajudaram Ritta a mover várias travas enquanto exerciam pressão sobre a porta do outro lado.

“Eles simplesmente orientaram-me durante todo o processo. E foi tão giro, porque estavam a encorajar-me. ‘Consegues fazer isto’”, diz Ritta. “Acho que todos eles se atiraram contra a porta e partiram a fechadura”.

Fuga do castelo

As irmãs ficaram aliviadas por saírem do castelo e os serviços de emergência viram o lado humorístico da situação, posando para uma foto com elas após o resgate. (Cortesia de Niki Lee Ghofranian)

As irmãs finalmente saíram, ao som dos aplausos dos serviços de emergência.

“Foi maravilhoso, absolutamente maravilhoso estar livre”, recorda Niki.

O alívio também veio misturado com vergonha, acrescenta Ritta, que se lembra de se sentir “cheia de culpa, mortificada”.

Rod Campbell, curador do Castelo de Dunstaffnage, garante à CNN Travel que “os serviços de emergência não causaram nenhum dano ao castelo”.

“Eles conseguiram separar as duas portas de entrada adjacentes e o nosso gestor, que foi chamado, voltou a trancá-las”, revela.

Rod Campbell disse que um membro da equipa percorre o castelo todas as noites à hora de fecho, fechando as portas e “agitando as chaves” para alertar os visitantes. Não há nenhum sistema de campainha ou altifalante no castelo, acrescentou.

“Nesta ocasião, as duas visitantes não foram avistadas e a porta principal trancou-se com elas lá dentro”, recorda. “Obviamente, após um incidente como este, o gestor reiterou o procedimento com a equipa e isso não voltou a acontecer!”.

O curador mostrou-se solidário, porque ele próprio já passou por algo semelhante.

“Já fiquei trancado num castelo em Portugal… e numa torre de igreja na Sicília, ambos à hora do almoço”, brinca ele.

Os bombeiros conseguiram recolocar a porta nas dobradiças. (Niki Lee Ghofranian)

Todos os envolvidos no resgate de Niki e Ritta pareceram ver o lado humorístico do incidente.

Antes de partirem, as irmãs posaram para fotos com os bombeiros em frente ao castelo.

A polícia também estava de bom humor.

“Meu Deus, esta é a melhor coisa que vimos hoje”, recorda Niki que um agente da polícia disse. “Isto é mesmo divertido.”

Ainda assim, as irmãs não paravam de pedir desculpa.

“Não conseguia acreditar que fizemos com que a polícia tivesse de vir”, diz Niki. “Fizemos com que os bombeiros tivessem de vir. Fizemos uma confusão enorme. E senti-me mal por termos feito isto… mas todos estavam a rir e felizes”.

Niki e Ritta foram então levadas até ao seu Airbnb num carro da polícia.

“Tenho a certeza de que as pessoas que viviam nas casas ali provavelmente pensaram: ‘Meu Deus, quem são estes vândalos? Estão a sair da parte de trás do carro da polícia’”, diz Niki, rindo.

“Serei para sempre a rapariga que ficou trancada no castelo”

(Yukari Schrickel/CNN)

As irmãs nunca descobriram se foi a chamada para a polícia, a mãe e a criança, ou a mensagem de emergência da Niki para a sua esposa que acabou por levar à sua fuga.

Quase uma semana depois, enquanto estavam em Dublin na próxima etapa das suas férias, descobriram que tinham sido notícia na Escócia. Foram entrevistadas por repórteres locais, sentindo-se simultaneamente intrigadas, perplexas e envergonhadas pelos seus 15 minutos de fama.

De volta a casa, nos Estados Unidos, Niki guarda um artigo de jornal escocês emoldurado, no qual, para seu divertimento, as desventuras das irmãs aparecem na mesma página que uma fotografia do Príncipe William. Um residente de Oban enviou-lhe a reportagem depois de se terem conhecido no Facebook.

Desde então, Niki e Ritta continuaram a desfrutar de viajar, agora prestando muita atenção aos horários de encerramento.

“Foi mesmo isso que tirei da experiência”, confessa Niki. “Para não falar de todos os recursos que foram gastos para tentar tirar-nos de lá. Quero dizer, foi muito tempo para a polícia, que poderia ter estado a fazer outra coisa. Os bombeiros poderiam ter estado a fazer outra coisa em vez de tentarem tirar estas americanas estúpidas do castelo”.

A Ritta até comprou um relógio que programa para lhe dizer quando é hora de sair de um local.

“Se alguém disser que vai fechar a uma determinada hora, certifica-te bem de que terminaste a essa hora e saíste do edifício”, concorda a Niki.

A experiência consolidou a Escócia como umas férias que as irmãs nunca irão esquecer.

“Dá-me mesmo vontade de voltar”, diz Ritta, que afirma que adoraria ser voluntária na Historic Environment Scotland.

“Acho que seria realmente, realmente maravilhoso ser voluntária e simplesmente estar naquele espaço, porque o ambiente era tão palpável… Há uma espécie de energia, a história ainda parece muito viva”.

“Lembro-me de tudo como se fosse ontem”, concorda Niki. “Mas até hoje não consigo ir de férias sem que alguém me diga: ‘Cuidado, não fiques trancada num castelo’. Serei para sempre a rapariga que ficou trancada no castelo”.