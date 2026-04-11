Há um castelo europeu com um tenebroso segredo Nazi e um mistério de ouro. Conheça o sua história sombria

Há 2h e 37min

Por fora parece um local saído de um conto de fadas, mas lá dentro esconde-se uma história mais sombria

A estrada para o Castelo de Książ parece quase demasiado pacífica. Colinas arborizadas estendem-se até onde a vista alcança, teixos até onde a vista alcança. E então, um edifício colossal ergue-se sobre a paisagem da Baixa Silésia - dramático e impossível de ignorar.

Parte palácio barroco, parte fortaleza renascentista, o terceiro maior castelo da Polónia parece saído de um conto de fadas.

Mas, sob a arquitetura sumptuosa, esconde-se uma história mais sombria. Aqui, no coração das Montanhas da Coruja, na Polónia, encontra-se um vasto complexo Nazi subterrâneo ligado a um dos projetos de construção mais misteriosos do Terceiro Reich e, segundo a lenda, a um comboio perdido carregado de ouro roubado.

A história de Książ remonta à Idade Média, quando o duque silesiano Bolko I, o Severo, construiu uma fortaleza no topo desta colina. Com o tempo, expandiu-se, tornando-se uma residência ainda maior.

Em 1466, Hans von Schellendorf adquiriu o castelo e deu-lhe o nome de Schloss Fürstenstein - título que manteve até ao final da Segunda Guerra Mundial. Como a Baixa Silésia fez parte da Prússia até ao século XX, o castelo tornou-se uma das residências aristocráticas mais importantes da Alemanha.

Esse legado ainda é visível hoje. Os visitantes entram por jardins impecavelmente cuidados antes de atravessarem enormes portas de entrada para salas ornamentadas que não destoariam nos palácios de Viena ou Paris.

Um capítulo mais sombrio

O Salão Maximiliano exibe a opulência do castelo no seu auge (Pavlo Fedykovych)

O Salão Maximiliano - repleto de grandes lustres, lareiras de mármore e sumptuosas paredes de estuque - reflete o apogeu do castelo, quando era frequentado pela realeza de toda a Europa. Outro destaque são os aposentos que pertenceram à princesa Daisy, nascida na Grã-Bretanha e esposa de Hans Heinrich XV von Hochberg, o último proprietário do castelo. Estes estão decorados num alegre tom de rosa, com grandes espelhos e um sofá sumptuoso.

Uma visita guiada ao castelo passa por muitas outras divisões ricamente decoradas, adornadas com pinturas a óleo e mobiliário antigo. Mas depois, o cenário muda repentinamente.

Escondidos no que inicialmente parece ser apenas mais um aposento régio, encontram-se dois poços de elevador de aspeto sombrio - um contraste abrupto com o ambiente ornamentado.

“Estes elevadores foram construídos pelos nazis em 1944”, diz Mateusz Mykytyszyn, chefe de relações públicas de Książ. “O poço desce 50 metros abaixo do castelo, até aos bunkers, e serve como rota de evacuação rápida.”

A transição de salões sumptuosos para máquinas utilitárias é chocante. Marca o início de um capítulo mais sombrio - um capítulo ligado ao Projeto Riese, um dos empreendimentos de construção mais secretos do Terceiro Reich.

Em 1944, com a Segunda Guerra Mundial em pleno andamento, os nazis tomaram o controlo do castelo do conde Hans Heinrich XVII, que já se tinha mudado para Inglaterra. Książ e as Montanhas da Coruja tornaram-se então um centro para o Projeto Riese - que significa “Gigante” em alemão.

O projeto visava criar uma rede de enormes instalações subterrâneas por toda a Baixa Silésia. Sete grandes complexos subterrâneos foram descobertos até à data, mas o verdadeiro propósito dos túneis permanece incerto. Muitos documentos foram destruídos ou ocultados pelos nazis após o fim da guerra.

Condições brutais

Os túneis estendem-se por cerca de dois quilómetros sob o castelo (Pavlo Fedykovych)

Os túneis de Książ estão afastados do núcleo da maioria das estruturas do Projeto Riese, o que aprofunda o mistério. Segundo Mykytyszyn, presume-se que tal se deva ao facto de o castelo ter sido concebido para se tornar o quartel-general de Adolf Hitler - embora nunca tenham existido provas definitivas.

O que se sabe é o custo humano.

Mais de 13 mill prisioneiros foram levados para a região para escavar túneis e construir infraestruturas subterrâneas. A Organização Todt, o organismo de engenharia civil e militar da Alemanha Nazi, supervisionou os trabalhos, contando, em grande parte, com reclusos transferidos dos campos de concentração de Auschwitz e Gross-Rosen - muitos deles prisioneiros judeus.

Os trabalhadores enfrentaram condições brutais e uma pressão implacável. Surtos de doenças, incluindo tifo, eram comuns. Os investigadores estimam que cerca de cinco mil pessoas morreram durante a construção.

Hoje, esta história é parte central da experiência do visitante - especialmente no subterrâneo.

Os túneis sob Książ estendem-se por quase um quilómetro e meio. Algumas passagens são construídas em betão armado, com um acabamento liso e preciso. Com cinco metros de altura, são suficientemente largos para a passagem de um automóvel.

Alguns troços são apenas rocha nua. Num dos túneis, podem ser observados os vestígios de uma ferrovia de via estreita utilizada durante a escavação.

Existem exposições modernas que utilizam projeções e áudio para contar a história do Projeto Riese. Os ecrãs iluminam câmaras escuras com imagens de arquivo e contexto histórico. O efeito é imersivo e - principalmente devido ao custo humano da criação do espaço em que se encontram - muitas vezes perturbador.

Muitos visitantes dizem que é a escala que deixa a impressão mais profunda.

Ouro enterrado?

Existem outros complexos de túneis nazis na região, incluindo em Osowka, nas proximidades (Pavlo Fedykovych)

Apesar da história documentada, os mitos continuam a circular em torno da Baixa Silésia - especialmente a história de um comboio secreto carregado com ouro roubado pelos nazis.

“Ainda hoje, muitas pessoas procuram os tesouros e túneis escondidos aqui”, diz Michał Miszczuk, guia local da Cidade Subterrânea de Osówka, outro importante complexo do Projeto Riese nas proximidades.

A lenda sugere que, durante a retirada de Wrocław - então Breslau - em 1945, as forças nazis esconderam um comboio carregado de objetos de valor algures nas Montanhas da Coruja. Em 2015, os caçadores de tesouros receberam permissão para escavar um local suspeito perto de Wałbrzych, conhecido como Zona 65, mas nada encontraram.

Mas o mistério persiste, alimentado por documentos desaparecidos e pelos muitos túneis ainda não descobertos que se acredita permanecerem selados. Quando os nazis recuaram com a aproximação do Exército Vermelho, em 1945, destruíram ou ocultaram as entradas de muitas passagens subterrâneas.

“A Baixa Silésia pertence à Alemanha há séculos”, explica Miszczuk. “Mesmo sabendo que a guerra estava perdida, tinham a certeza de que iriam recuperar estas terras.”

Acreditar num tesouro enterrado é mais fácil quando se está nos túneis escuros de Osówka, que são acidentados e rochosos, em contraste com o betão liso de Książ.

O complexo estende-se por aproximadamente dois quilómetros, com câmaras imponentes e um poço vertical de 48 metros. Alguns investigadores especulam que pode ter sido concebido como um centro interligado a outros sítios arqueológicos de Riese.

Aqui, os visitantes percorrem corredores escuros que terminam abruptamente em escombros. Um riacho subterrâneo permite ainda pequenos passeios de barco por troços completamente escuros dos túneis.

Equipamentos abandonados permanecem espalhados por todo o complexo, salientando as duras condições enfrentadas pelos trabalhadores. As exposições aqui centram-se principalmente no custo humano - um esforço intencional para garantir que o local serve como um espaço de memória, para além de um ponto turístico.

Hoje, o Castelo de Książ é uma das atrações mais populares da Polónia. A primavera atrai multidões ao Festival das Flores e da Arte, enquanto os hotéis nas proximidades, instalados em antigos anexos, recebem visitantes durante todo o ano. O castelo também acolhe conferências, casamentos e eventos culturais.

O fascínio global pelo suposto comboio de ouro nazi impulsionou a atenção internacional. No entanto, os administradores do local enfrentam um equilíbrio delicado entre a promoção do turismo e, ao mesmo tempo, honrar o sofrimento ligado à sua história.

Para muitos viajantes, este contraste define a visita.

Depois de horas passadas debaixo da terra, voltar à luz do dia é como um alívio. Os rumores de tesouros enterrados podem atrair as pessoas, mas a história mais profunda é de ambição, segredo e imensa tragédia humana.