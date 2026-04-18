Uma vítima mortal em despiste de motociclo no concelho de Castelo Branco

Agência Lusa , HCL
Há 1h e 44min
Bombeiros (Getty Images)

Bombeiros (Getty Images)

Um homem de 74 anos morreu hoje na sequência de um despiste de um motociclo, que ocorreu no concelho de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para o despiste do motociclo ao quilómetro 78 da Estrada Nacional (EN) 112, na Ponte do Chão da Vã, foi dado pelas 10:00.

No local estiveram seis operacionais, apoiados por três veículos dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, a GNR de Castelo Branco e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Castelo Branco.

Autoridade recebeu mais de 3.400 pedidos de inspeção por assédio e aplicou 20 contraordenações em 2025

Há 1h e 5min

INEM admite dívidas de 20 milhões de euros aos bombeiros e invoca "necessidade de reforço orçamental"

Há 2h e 17min

Ministro Leitão Amaro quer que Lusa conte mais histórias de mais geografias

Hoje às 16:31
