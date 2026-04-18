Uma vítima mortal em despiste de motociclo no concelho de Castelo Branco

Um homem de 74 anos morreu hoje na sequência de um despiste de um motociclo, que ocorreu no concelho de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa.
De acordo com a mesma fonte, o alerta para o despiste do motociclo ao quilómetro 78 da Estrada Nacional (EN) 112, na Ponte do Chão da Vã, foi dado pelas 10:00.
No local estiveram seis operacionais, apoiados por três veículos dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, a GNR de Castelo Branco e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Castelo Branco.