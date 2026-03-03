Operação de combate ao tráfico de droga em Castanheira do Ribatejo. GNR já fez detenções

Daniela Rodrigues
Há 1h e 6min
GNR (imagem Getty)

A operação está a permitir a recolha de diverso material relacionado com a atividade ilícita

A Guarda Nacional Republicana está a fazer uma operação de combate ao tráfico de droga em Castanheira do Ribatejo. Até ao momento já foram detidas pelo menos três pessoas suspeitas de tráfico de estupefacientes. 

A TVI e CNN Portugal sabem que a ação policial incluiu a realização de várias buscas, domiciliárias e não domiciliárias, dando cumprimento a mandados emitidos no seguimento de uma investigação que decorria há vários meses.

A operação está a permitir a recolha de diverso material relacionado com a atividade ilícita, incluindo produto estupefaciente e outros elementos de prova.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, nas próximas 48 horas, para aplicação das respetivas medidas de coação.

