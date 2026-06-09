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Dois homens baleados em Cascais, um deles em estado crítico 

Daniela Rodrigues
Há 1h e 20min
PSP (Lusa)
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Homem foi encontrado com pelo menos seis ferimentos de bala

Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira, na localidade de Madorna, concelho de Cascais, tendo um deles ficado em estado considerado crítico.

O alerta dava conta de uma desordem envolvendo três homens, com cerca de 30 anos de idade, alegadamente munidos de armas de fogo.

À chegada ao local, na Praça Francisco Lyon de Castro, os agentes da PSP encontraram duas vítimas com ferimentos provocados por disparos.

Um dos homens apresentava uma perfuração num membro inferior, enquanto o outro sofreu múltiplos ferimentos de bala, pelo menos seis, encontrando-se com prognóstico reservado.

As vítimas foram assistidas no local e posteriormente transportadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A área foi isolada e preservada para recolha de vestígios, tendo sido apreendida uma pistola de calibre 6,35 milímetros.

A investigação foi entregue à Polícia Judiciária, que assumiu a condução das diligências para apurar as circunstâncias da ocorrência e identificar os autores dos disparos.

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