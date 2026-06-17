Homem que aterrorizou idosas em Cascais após vários roubos violentos fica preso

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Tinha saído da prisão em setembro de 2025 e desde então terá realizado vários roubos naquela vila. Algumas vítimas foram agredidas, uma delas doente oncológica

Um homem de 60 anos foi detido pela PSP por suspeitas de roubos violentos a idosas no concelho de Cascais. O arguido foi entretanto presente a juiz de instrução criminal no Tribunal de Cascais que lhe decretou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

O suspeito terá saído da prisão em setembro de 2025 e, desde então, será o responsável por diversos roubos ocorridos em Cascais. As vítimas necessitaram de tratamento hospitalar devido à violência das agressões sofridas na via pública em plena luz do dia.

Para consumar os roubos, o homem terá agredido as vítimas com socos e pontapés, provocando-lhes ferimentos que exigiram assistência médica.

Uma das vítimas, com ferimentos graves, é doente oncológica.

O suspeito apoderou-se de dinheiro, telemóveis, carteiras, documentos, malas e outros bens de valor das vítimas.

A TVI e CNN Portugal sabem que o suspeito não se apresentava nos serviços de reinserção social, sendo o seu paradeiro desconhecido até pelos familiares.

Entretanto, esta segunda-feira, o homem foi localizado e detido pela PSP em Algés.

O suspeito, cadastrado, vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.