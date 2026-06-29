Cascais: polícia efetua disparos de shotgun após confrontos durante ocorrência com petardos

Há 23 min

Um homem acabou detido por ter atiçado um cão contra os polícias

Uma intervenção policial motivada por distúrbios na via pública terminou com um detido e recurso ao uso de uma shotgun por parte da PSP, na Rua Martin Luther King, em Cascais.

A ocorrência teve início, cerca das 17:00, devido à presença de vários indivíduos a rebentar petardos na via pública. À chegada ao local, os meios policiais terão sido recebidos com agressividade por parte de alguns dos presentes, situação que levou os agentes a efetuarem disparos de shotgun para repor a ordem e garantir a segurança da intervenção.

Durante a ocorrência, um homem foi detido por alegadamente ter atiçado um canídeo contra os polícias.

A situação ficou resolvida no local, não sendo, para já, conhecidas informações sobre eventuais feridos ou outras detenções.