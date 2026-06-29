MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Cascais: polícia efetua disparos de shotgun após confrontos durante ocorrência com petardos

Daniela Rodrigues
Há 23 min
PSP (Foto: Facebook PSP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Um homem acabou detido por ter atiçado um cão contra os polícias

Uma intervenção policial motivada por distúrbios na via pública terminou com um detido e recurso ao uso de uma shotgun por parte da PSP, na Rua Martin Luther King, em Cascais.

A ocorrência teve início, cerca das 17:00, devido à presença de vários indivíduos a rebentar petardos na via pública. À chegada ao local, os meios policiais terão sido recebidos com agressividade por parte de alguns dos presentes, situação que levou os agentes a efetuarem disparos de shotgun para repor a ordem e garantir a segurança da intervenção.

Durante a ocorrência, um homem foi detido por alegadamente ter atiçado um canídeo contra os polícias.

A situação ficou resolvida no local, não sendo, para já, conhecidas informações sobre eventuais feridos ou outras detenções.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cascais PSP Disparos Tiroteio Petardos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Cascais: polícia efetua disparos de shotgun após confrontos durante ocorrência com petardos

Há 23 min

PJ resgata dois homens de rede de tráfico de pessoas. Uma das vítimas estava em cativeiro há 30 anos

Há 1h e 42min

Homem que matou mulher durante rixa no Palácio do Gelo condenado a 18 anos de prisão

Há 3h e 8min

Homens fingem rapto para burlar o pai de um deles

Há 3h e 48min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

Ontem às 16:00

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

Ontem às 17:06

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

Ontem às 11:35

Pais estão a seguir os filhos adultos por telemóvel. "Este tipo de rastreamento pode torná-los menos seguros e até facilitar relações abusivas"

Ontem às 19:00

Diogo Costa 9 - Martínez 1. Separar João Neves de Vitinha deveria ser crime (as notas dos jogadores de Portugal)

Ontem às 03:59

Futebolista Lucas Trejo esteve três dias à procura da mulher e dos filhos. Foram agora encontrados sem vida

Ontem às 19:11

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Ontem às 02:32

Jovem de 20 anos em estado grave depois de ser baleado na cabeça

Ontem às 13:31

Há novidades sobre o preço dos combustíveis na próxima semana

26 jun, 10:19
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Martinez é um toino

Ontem às 15:57

Professora que já morreu convocada para classificar exames. Missão Escola Pública apela aos professores para pedirem Escusa de Responsabilidade após "caos" nas correções

Hoje às 12:03

Seis mortos após tiroteio na Alemanha

Hoje às 13:14