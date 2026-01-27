Cascais. Homem detido por agressões e danos em carro da polícia

Há 2h e 28min

Viatura ficou inoperacional

Um homem foi detido na noite desta segunda-feira na Travessa da República, em Cascais, junto ao hotel Eurostars Cascais, por comportamento agressivo e ameaças a agentes da autoridade.

Tudo aconteceu por volta das 19:45 quando o suspeito, com comportamento agressivo, ameaçou funcionários do estabelecimento. À chegada da PSP, o indivíduo manteve uma atitude hostil, tendo também proferido ameaças aos agentes, o que levou à sua detenção.

Já manietado e algemado, e após ser colocado no interior da viatura policial, o detido continuou a agir de forma violenta, desferindo vários pontapés que resultaram na quebra do vidro e no empeno da porta traseira direita da viatura.

Na sequência dos danos provocados, a viatura policial ficou inoperacional. Não há registo de ferimentos entre os agentes intervenientes.

A situação foi comunicada às autoridades competentes, prosseguindo os trâmites legais.