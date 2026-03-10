PJ detém em Cascais homem procurado no Brasil pelo crime de burla

Agência Lusa , MM
Há 59 min
Polícia Judiciária

Homem agora com 55 anos induziu, em 2006, a vítima a fornecer-lhe dados pessoais e, com eles, fez um crédito e comprou um veículo motorizado

Um cidadão estrangeiro com situação regularizada em Portugal e que trabalhava em Cascais foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no cumprimento de um mandado de detenção internacional pela prática de crime de burla no Brasil em 2006, divulgou a PJ.

A Polícia Judiciária (PJ), no âmbito da cooperação internacional, desenvolveu diligências que conduziram à localização e detenção do homem de 55 anos que em 2006, numa cidade do Estado de São Paulo, induziu a vítima a fornecer-lhe dados pessoais com intenção de obter para si um enriquecimento ilegítimo, revelou a PJ em comunicado.

Na posse desses elementos identificativos da vítima, o homem celebrou um contrato de financiamento com um banco e comprou um veículo motorizado, deixando, de seguida, de pagar a prestação à instituição bancária, conduta que causou à vítima um prejuízo avaliado em milhares de reais.

O homem entrou em território nacional há cerca de três anos, atualmente tem a situação regularizada no país e trabalhava numa empresa em Cascais, zona onde foi detido pela PJ.

Temas: Cascais Pj Brasil Burla

Crime e Justiça

