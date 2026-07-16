Prisão preventiva para homem suspeito de disparos em prédio de Cascais. PSP apreende arsenal e uma granada

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Projéteis atravessaram uma parede antes de atingirem as caixas de correio do edifício

Um cidadão de nacionalidade inglesa ficou em prisão preventiva, após ser ouvido por um juiz de instrução criminal na tarde desta quinta-feira, por suspeitas de ter efetuado vários disparos de arma de fogo no interior de um prédio.

O incidente ocorreu cerca das 04:00 desta quarta-feira, em Cascais, quando foram ouvidos disparos que acabaram por provocar danos em várias caixas de correio do edifício. Após o alerta, agentes da PSP deslocaram-se ao local e iniciaram diligências para identificar a origem dos tiros.

Numa primeira fase, os indícios apontavam para uma habitação do prédio. A proprietária informou as autoridades de que não se encontrava no local, mas que permaneciam no interior outras pessoas. Perante a situação, foi efetuada uma entrada policial, onde foram encontrados três homens e uma criança de seis anos.

Os ocupantes foram manietados por razões de segurança, mas a revista à habitação não revelou qualquer indício de que os disparos tivessem sido efetuados naquele local.

As diligências levaram depois os agentes a uma segunda fração, onde se encontravam um homem e uma mulher idosa. No interior da residência, a PSP encontrou um arsenal composto por diversas armas de fogo, bem como uma granada.

Foi nesta habitação que os disparos terão sido efetuados, tendo os projéteis atravessado uma parede antes de atingirem as caixas de correio do edifício.

O homem, de nacionalidade inglesa, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A investigação prossegue para apurar todas as circunstâncias da ocorrência, incluindo a origem e a legalidade das armas apreendidas.