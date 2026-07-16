MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Prisão preventiva para homem suspeito de disparos em prédio de Cascais. PSP apreende arsenal e uma granada

Daniela Rodrigues
Há 52 min
PSP detém armeiro suspeito de tráfico de armas de fogo
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Projéteis atravessaram uma parede antes de atingirem as caixas de correio do edifício

Um cidadão de nacionalidade inglesa ficou em prisão preventiva, após ser ouvido por um juiz de instrução criminal na tarde desta quinta-feira,  por suspeitas de ter efetuado vários disparos de arma de fogo no interior de um prédio.

O incidente ocorreu cerca das 04:00 desta quarta-feira, em Cascais, quando foram ouvidos disparos que acabaram por provocar danos em várias caixas de correio do edifício. Após o alerta, agentes da PSP deslocaram-se ao local e iniciaram diligências para identificar a origem dos tiros.

Numa primeira fase, os indícios apontavam para uma habitação do prédio. A proprietária informou as autoridades de que não se encontrava no local, mas que permaneciam no interior outras pessoas. Perante a situação, foi efetuada uma entrada policial, onde foram encontrados três homens e uma criança de seis anos.

Os ocupantes foram manietados por razões de segurança, mas a revista à habitação não revelou qualquer indício de que os disparos tivessem sido efetuados naquele local.

As diligências levaram depois os agentes a uma segunda fração, onde se encontravam um homem e uma mulher idosa. No interior da residência, a PSP encontrou um arsenal composto por diversas armas de fogo, bem como uma granada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Foi nesta habitação que os disparos terão sido efetuados, tendo os projéteis atravessado uma parede antes de atingirem as caixas de correio do edifício.

O homem, de nacionalidade inglesa, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A investigação prossegue para apurar todas as circunstâncias da ocorrência, incluindo a origem e a legalidade das armas apreendidas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Cascais Disparos PSP
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Prisão preventiva para homem suspeito de disparos em prédio de Cascais. PSP apreende arsenal e uma granada

Há 52 min

Homem morre e outro fica ferido com gravidade após agressões em Alcântara

Há 2h e 20min

Jovem de 20 anos suspeito de sete focos de incêndio que ameaçaram plantação de centeio em Chaves

Há 2h e 54min

Homem de 51 anos ateou dois incêndios em Barcelos durante onda de calor e quando os termómetros marcavam 40 ºC

Há 3h e 56min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Hoje às 10:23

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Hoje às 06:50

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23

Estava fora de serviço mas apercebeu-se de um assalto. Militar da GNR acaba no hospital após confrontos com assaltantes

Ontem às 21:54

"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

Hoje às 11:59

Mulher mata a mãe, esconde corpo num canteiro e muda de aspeto para escapar às autoridades

Hoje às 10:52

A poucas horas da afixação das notas, ainda há professores a classificar exames e problemas reportados sem resposta

Hoje às 09:41

Mundial 2026: Inglaterra 1-2 Argentina (resultado final)

Ontem às 18:37