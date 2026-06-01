Colisão entre autocarro e ligeiro em Cascais faz um morto e dois feridos

Há 1h e 45min

A vítima mortal era o condutor do carro

Uma colisão entre um autocarro e um veículo ligeiro provocou esta segunda-feira um morto e dois feridos em Cascais, no distrito de Lisboa, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

A vítima mortal era o condutor da viatura ligeira, detalhou fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

O alerta para o acidente foi dado pelas 17:00 e ocorreu na rua da Torre, em Cascais.

O acidente provocou também dois feridos leves, enquanto uma pessoa foi assistida no local, indicou ainda fonte da Proteção Civil.

No local estiveram elementos dos bombeiros, do INEM, da Proteção Civil municipal e PSP, num total de 40 operacionais, apoiados por 16 viaturas.