Avaliação bancária da habitação bate recorde em fevereiro

Agência Lusa , AM
Há 29 min
Imobiliário (Associated Press)

Dados do Instituto Nacional de Estatística

O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi de 2.122 euros por metro quadrado em fevereiro, um novo máximo histórico e mais 17,2% do que no mesmo mês de 2025, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ainda assim, o aumento em termos homólogos, de 17,2%, foi inferior aos 18,7% registados em janeiro.

Já em cadeia, o valor mediano da avaliação bancária – realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - subiu 17 euros (0,8%).

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