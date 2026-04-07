Preço quase que triplicou: Portugal é o 2.º país da UE onde as casas mais encareceram em 10 anos

Agência Lusa , AM
Há 10 min
Casa venda vende-se

E quando se olha só para o quarto trimestre de 2025: acontece o mesmo, Portugal está em segundo

Os preços das casas quase que triplicaram entre 2015 e 2025 em Portugal, ao aumentarem 180% nestes 10 anos,. São dados divulgados pelo Eurostat, que indicam que esta foi a segunda maior subida na União Europeia (UE).

De acordo com informações publicadas pelo gabinete estatístico da UE, que comparam o quarto trimestre de 2025 com 2015, os preços das casas aumentaram 180% em Portugal neste período.

Esta subida apenas foi superada pela Hungria, onde os preços das casas mais do que triplicaram (+290%), sendo seguida pela registada na Lituânia (+168%) e na Bulgária (+157%).

Por outro lado: os preços das casas subiram 18,9% em Portugal no quarto trimestre de 2025 em comparação com o período homólogo do ano anterior, sendo também a segunda maior subida entre os países da União Europeia, anunciou hoje o Eurostat.

Os dados foram hoje publicados pelo gabinete estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat, e dão conta de que os maiores aumentos anuais dos preços das casas no quarto trimestre de 2025 foram registados na Hungria (+21,2%), Portugal (+18,9%) e Croácia (+16,1%).

No conjunto da zona euro, os preços das casas, medidos pelo Índice de Preços da Habitação, aumentaram 5,1%, enquanto nos 27 países da UE a subida foi de 5,5%, ainda em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

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