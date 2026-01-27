Preço das casas dispara 17,3% em 2025 e aproxima-se dos 2.000 euros por m²

Agência Lusa , AM
Há 2h e 24min
Imobiliário em Portugal (Getty Images)

Dados do INE

O valor mediano de avaliação bancária na habitação aumentou 17,3% em 2025 face a 2024, fixando-se em 1.949 euros por metro quadrado (m2), com todas as regiões a registarem subidas.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a Península de Setúbal apresentou a maior subida (23,0%) e a Região Autónoma dos Açores o menor aumento (11,9%).

Por tipo de alojamento, no ano passado, o valor mediano de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, aumentou 21,0% nos apartamentos e 11,5% nas moradias, para 2.239 euros/m2 e 1.435 euros/m2, respetivamente (1.851 euros/m2 e 1.287 euros/m2 em 2024).

