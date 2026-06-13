Sentado confortavelmente: as casas de banho dos aviões estão a liderar uma corrida altamente competitiva ao luxo nas viagens aéreas

Há 33 min

As companhias aéreas estão a transformar as casas de banho e as suites de primeira classe num novo campo de competição pelo luxo, com foco crescente em privacidade e experiências cada vez mais exclusivas a bordo. Apesar de ocuparem poucos lugares e passageiros, estas cabines premium geram uma fatia desproporcional das receitas, levando fabricantes como a Airbus e companhias como a Emirates a investir em designs cada vez mais sofisticados

Projetado num ecrã sobre uma sala repleta de decisores de topo de companhias aéreas rivais de todo o mundo, o presidente da Emirates, Tim Clark, apontou o alvo e lançou o desafio. O seu alvo? A casa de banho.

"Estou a trabalhar em casas de banho privativas na primeira classe", esclareceu a Richard Quest, da CNN, através de uma videochamada, durante a cimeira Airline Leader Summit do Center for Aviation (CAPA), em Berlim.

"Quero que toda a gente ouça isto para que todos saiam a correr pela porta fora para descobrir como podem colocar casas de banho nas suites de primeira classe."

Os aperfeiçoamentos das casas de banho podem parecer uma fronteira trivial, mas representam um potencial campo de batalha decisivo numa corrida altamente competitiva pelo luxo nas viagens aéreas, um mercado que vale milhares de milhões de dólares por ano, à medida que as companhias tentam atrair passageiros de elevado poder económico.

A inovação de alto nível pode trazer recompensas astronómicas. As cabines de classe executiva e primeira classe geram cerca de 15% das receitas provenientes dos passageiros, apesar de representarem apenas 3% dos viajantes, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

As viagens em classes premium cresceram globalmente 11,8%, atingindo 116,9 milhões de passageiros em 2024, segundo um relatório publicado no ano passado pela IATA, superando o aumento de 11,5% registado nas viagens em classe económica no mesmo período.

A Air France lançou a sua suite de primeira classe La Première em abril do ano passado, oferecendo aos passageiros um "santuário personalizado" com 3,5 metros quadrados, equipado com uma cama de comprimento total e um guarda-roupa pessoal. No mesmo mês, a rival europeia Lufthansa apresentou a mais recente cabine de primeira classe Allegris, cujo desenvolvimento custou 2,5 mil milhões de euros.

Com a sua oferta La Première, a Air France promete aos passageiros "a mais elevada expressão da viagem". (Benjamin Girette/Bloomberg/Getty Images)

Na esfera norte-americana, a nova oferta de primeira classe da Delta Air Lines, com 44 lugares - mais do dobro dos habituais 20 - está pronta para levantar voo este mês por tempo limitado, enquanto a companhia aguarda a entrega das suas suites com cama totalmente reclinável em 2028, que irão substituí-la.

Contudo, com apenas uma casa de banho na parte dianteira disponível para 44 passageiros, o serviço de elite da Delta tem relativamente poucas instalações sanitárias - um problema partilhado por praticamente todas as ofertas premium. Desde 2015, a Etihad Airways tem ditado o ritmo com a The Residence, um apartamento aéreo de três divisões que, até à data, inclui a única casa de banho verdadeiramente "privada" da aviação comercial.

Com o espaço a ser, por si só, um bem precioso a bordo (a primeira classe dos A380 da Emirates, por exemplo, dispõe de duas suites com chuveiro e três casas de banho para 14 lugares), os planos de Clark para casas de banho pessoais podem parecer fantasiosos - não fosse o facto de um dos seus principais fabricantes já estar a planear a sua chegada.

"Privacidade absoluta"

Pouco mais de uma semana antes da cimeira CAPA, a Airbus - metade do duopólio da indústria aeroespacial, juntamente com a Boeing - apresentou o conceito da sua próxima geração de cabines de primeira classe para o seu avião de referência, o A350-1000.

Elemento central do design era a master suite, uma ampla área de estar suficientemente grande para dois passageiros, equipada com cama de casal, zona de vestir, bar privado e, sim, uma casa de banho privativa.

A "cereja no topo do bolo" do conceito da Airbus são janelas panorâmicas virtuais capazes de transmitir imagens hiper-realistas do mundo exterior. (AIRBUS)

Capaz de transportar até 400 passageiros, a estrutura alta e larga do A350-1000 torna-o ideal para suites de luxo. (AIRBUS)

Trata-se de um reflexo de uma tendência crescente nos gostos dos passageiros de primeira classe, afirma Ingo Wuggetzer, diretor de marketing de cabines da Airbus: "privacidade absoluta".

"Agora toda a gente está a adotar configurações em suite com portas fechadas, paredes altas, suites completas", explica à CNN.

"Adoraria viajar numa configuração destas, onde não é preciso sair e utilizar uma casa de banho pública se realmente se pretende ter privacidade", acrescenta.

Então, como provocou Clark, como é que as vão encaixar?

A solução da Airbus passa por relocalizar elementos-chave - casas de banho, armários de arrumação e a escada da tripulação - para um novo "módulo central" em frente à porta do cockpit, libertando o máximo de espaço para a master suite entre dois corredores no centro da cabine. Esta reorganização, graças ao novo percurso das escadas, reduz também a circulação da tripulação nos corredores da primeira classe, acrescentando mais uma camada de privacidade.

Uma reorganização da cabine poderá libertar espaço precioso para suites de primeira classe, segundo a Airbus. (AIRBUS)

Com base em 18 meses de conversas com grandes companhias aéreas e passageiros, o conceito é, sublinha Wuggetzer, apenas isso: um conceito. Embora a equipa interna de design da Airbus "interprete" os requisitos dos passageiros de primeira classe, cabe às companhias aéreas imprimir a sua própria identidade visual personalizada nas propostas apresentadas.

"Trata-se de compreender as necessidades do utilizador final", explica. "Não somos nós que construímos o produto final. Estamos a torná-lo possível."

O futuro da primeira classe

Assim, as possibilidades para o espaço da master suite são, na prática, ilimitadas. Desde uma sauna a uma zona de exercício físico ou uma área comum concebida como um lounge de luxo ou um espaço de networking nos céus, Wuggetzer consegue imaginar todo o tipo de utilizações futuras.

Estas visualizações do futuro são prova da "fé absoluta" de Wuggetzer na prosperidade a longo prazo das viagens em primeira classe, numa altura em que algumas companhias estão a reduzir as ofertas de topo para reforçar os lugares da classe executiva.

"A primeira classe deixará de existir… na American Airlines pela simples razão de que os nossos clientes não a compram", disse à CNN, em 2022, Vasu Raja, então diretor comercial da companhia, enquanto a empresa eliminava gradualmente os lugares de primeira classe em favor das suas "Flagship Suites".

A Airbus afirma que a procura por cabines de primeira classe nos seus A350-1000 está a aumentar. (AIRBUS)

O número de lugares de primeira classe por avião está efetivamente a diminuir, reconhece Wuggetzer, mas insiste que isso é intencional. A redução aumenta a sensação de exclusividade, um elemento essencial para a construção da marca das companhias aéreas.

"O que observamos é que o volume global da primeira classe no mercado permanece muito estável", afirma.

"Tal como qualquer fabricante automóvel tem sempre um modelo de topo, isso atrai muitos passageiros, mesmo que não seja acessível à maioria… mesmo que algumas companhias tenham uma classe executiva de altíssimo nível, continuam a investir no desenvolvimento da primeira classe."

Até ao momento, segundo a Airbus, 10 clientes optaram por incluir cabines de primeira classe nas encomendas do A350, e vários outros estão em conversações iniciais para as adicionar. Cinco transportadoras encontram-se atualmente na fase de personalização, podendo vir a implementar elementos incluídos neste conceito - com a primeira entrada em serviço prevista para cerca de 2030.

"É sempre importante recordar que não estamos apenas a criar belas imagens", conclui Wuggetzer. "Trata-se de clientes que compram estas soluções e demonstram que elas têm valor para eles."