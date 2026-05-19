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BBC revela denúncias de violação e abuso sexual em "Casados à Primeira Vista Reino Unido"

CNN Portugal , MCC
Há 1h e 29min
Casamento (GettyImages)

 

 

Channel 4 retirou do streaming todas as temporadas do reality show após denúncias de violação e abuso sexual feitas por antigas participantes do programa. Suspeitos negam acusações

O canal britânico Channel 4 retirou todas as temporadas de "Casados à Primeira Vista Reino Unido" da sua plataforma de streaming depois de terem surgido acusações de violação e abuso sexual envolvendo antigos participantes do programa. 

As denúncias foram reveladas num episódio do BBC Panorama emitido esta semana, no qual três mulheres relatam alegados abusos ocorridos durante as gravações do reality show. Duas das ex-concorrentes acusam de violação os homens com quem fizeram par no programa. Uma terceira afirma que o parceiro ultrapassou os limites durante relações sexuais.

O Channel 4 já abriu duas investigações independentes - uma de carácter legal e outra centrada nos mecanismos de proteção e acompanhamento dos participantes. 

Em comunicado, a estação britânica confirmou ter recebido, em abril, "alegações graves de má conduta" relacionadas com antigos concorrentes do programa. Apesar disso, o canal sublinha que os acusados negam as alegações. 

No "Casados à Primeira Vista Reino Unido" desconhecidos conhecem-se pela primeira vez no altar, casam-se e passam imediatamente a viver juntos, partilhando quarto e intimidade sob acompanhamento permanente das câmaras. "Eles vão em lua de mel, partilham a cama e vivem numa espécie de bolha de intimidade sob o olhar fixo das câmaras de televisão. É realmente bastante assustador, não é?", disse à BBC Caroline Dinenage, presidente da comissão parlamentar britânica para a Cultura e Media, que criticou ainda a pressão colocada sobre desconhecidos para desenvolverem relações íntimas em contexto televisivo.

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A antiga diretora-executiva do Channel 4, Alex Mahon, considerou as acusações "muito graves e preocupantes" e defendeu que os protocolos de proteção dos participantes terão agora de ser reavaliados. 

Segundo a BBC, nenhuma das mulheres apresentou até agora queixa formal às autoridades, mas a Polícia Metropolitana diz que vai entrar em contacto com a produção do programa.

"Estamos a par das alegações de violação e agressão sexual após a exibição de um programa de televisão na segunda-feira [BBC Panorama]. Até ao momento, não recebemos nenhuma denúncia criminal relacionada com este assunto. Entraremos em contacto com as equipas de produção relevantes para garantir que todos com quem tenham conversado estejam cientes de como denunciar quaisquer alegações criminais à polícia. Encorajamos qualquer pessoa que acredite ter sido vítima de agressão sexual, independentemente de quanto tempo tenha passado, a entrar em contacto connosco", informou a polícia.

A produtora CPL Production defende-se dizendo que o programa segue protocolos de apoio psicológico e acompanhamento considerados "dos mais robustos da indústria", que incluem verificações de antecedentes, códigos de conduta e contactos diários entre concorrentes e equipas de apoio.

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Temas: Casados à Primeira Vista Violação Casados à Primeira Vista Casados à Primeira Vista abuso sexual Channel 4 Casados à Primeira Vista Reino Unido
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