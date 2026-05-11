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Casa explode em São Paulo e deixa vítimas soterradas

CNN Brasil
Há 1h e 54min
Explosão São Paulo

Suspeita é de que explosão foi possivelmente provocada por gás liquefeito de petróleo. Fogo atingiu várias residências e deixou vítimas em escombros

Uma casa explodiu e causou um incêndio no bairro Alvorada, na região do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. A suspeita inicial é de que a explosão foi possivelmente provocada por gás liquefeito de petróleo (GLP). O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira.

Até ao momento há informação de duas pessoas feridas, que foram encaminhadas ao Pronto Socorro Regional de Osasco. De acordo com os bombeiros, houve destruição de casas e há vítimas soterradas devido aos escombros. Além disso, moradores relataram gritos e forte cheiro de gás.

As informações preliminares indicam que uma equipa realizava a manutenção no sistema de gás canalizado quando ocorreu o episódio. 

Em gravações obtidas pela CNN Brasil, é possível ver que vidros de um condomínio vizinho foram quebrados com o impacto da explosão.

Ao todo, 12 viaturas foram mobilizadas para a ocorrência, que segue em andamento.

Temas: Casa explode Explosão Brasil São paulo Explosão São Paulo
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