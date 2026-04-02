Trump defende a guerra com o Irão, mas não consegue explicar como vai terminar

2 abr, 08:53

Donald Trump apresentou a sua defesa mais estruturada da guerra com o Irão num discurso à nação, mas não conseguiu esclarecer como pretende terminar o conflito. Sem uma estratégia de saída clara e com ameaças de escalada militar, o presidente falhou em tranquilizar a opinião pública e os mercados, num contexto de crescente pressão política e económica

Donald Trump enfrentou uma fasquia elevada na noite de quarta-feira no seu discurso à nação sobre o Irão.

Compareceu perante um país que não só perdeu confiança na sua presidência, segundo as sondagens mais recentes, como também se mostrou descontente com a sua nova guerra e profundamente preocupado com o impacto económico.

Milhões de pessoas no Médio Oriente e em todo o mundo querem saber quando a guerra vai terminar e de que forma — ou até se — ele irá resolver as suas consequências turbulentas, incluindo o fecho do Estreito de Ormuz por parte do Irão, que ameaça provocar uma recessão global.

No discurso de 20 minutos a partir do Cross Hall da Casa Branca, Trump apresentou a sua explicação mais coerente e moderada sobre a razão pela qual entrou em guerra, defendendo que não podia permitir que os “terroristas” do regime iraniano obtivessem uma arma nuclear após 47 anos a ameaçar os Estados Unidos. Explicou o fracasso da diplomacia e a repressão brutal do regime contra o seu próprio povo, apoiando-se no seu principal trunfo político: a projeção de força.

Estes argumentos poderiam ter sido mais persuasivos há mais de um mês, quando Trump lançou a ofensiva. Semanas de mensagens contraditórias e objetivos de guerra em constante mudança poderão atenuar o impacto das suas justificações agora mais claramente articuladas.

Algumas das afirmações do presidente — de que o Irão estava “à beira” de obter uma arma nuclear e que poderia em breve ter um míssil capaz de atingir o território continental dos EUA — entraram em conflito com avaliações dos serviços de informação norte-americanos e ocidentais. E não apresentou provas detalhadas que permitissem aos cidadãos formar a sua própria opinião.

Ainda assim, apresentou um argumento credível de que os ativos militares do Irão, a sua capacidade de causar instabilidade na região e a sua ameaça aos EUA e aos seus aliados foram devastados por uma intensa campanha aérea dos Estados Unidos e de Israel. Ainda não é possível para observadores externos conhecer a dimensão desses danos nem saber se irão provocar fissuras políticas que possam enfraquecer ou até derrubar o regime revolucionário iraniano ao longo do tempo.

Mas muitos observadores esperavam que o presidente utilizasse o discurso para apontar um desfecho claro para a guerra. Não só falhou em fazê-lo, como também levantou a possibilidade de uma escalada militar significativa. “Nas próximas duas a três semanas, vamos levá-los de volta à idade da pedra, onde pertencem”, afirmou. Também ameaçou atingir todas as centrais elétricas iranianas e instalações petrolíferas caso Teerão não aceite as suas exigências para um acordo de paz.

Assim, é difícil concluir que o discurso tenha tranquilizado os americanos preocupados com o rumo da guerra ou os investidores globais inquietos com a crise energética desencadeada pelo conflito.

Em nenhum momento o presidente apresentou uma estratégia clara de saída do conflito — exceto a hipótese improvável de uma capitulação total do Irão.

Numa tentativa de desvalorizar o atual envolvimento dos EUA, argumentou que os 32 dias de combates até agora empalidecem face aos anos de envolvimento norte-americano na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Coreia, no Vietname e no Iraque. Mas essas comparações poderão não ter acalmado os receios, já que sugerem que esta guerra poderá durar mais tempo do que foi até agora admitido.

E o seu aviso de que caberá aos aliados europeus — que dependem mais do petróleo do Golfo Pérsico do que os EUA — causará preocupação, tal como a sua insistência de que o estreito “abrirá naturalmente” porque o Irão quererá vender o seu petróleo. O presidente afirmou que seria fácil para outras nações desalojar o bloqueio iraniano. No entanto, a poderosa Marinha dos EUA ainda não atravessou este ponto crítico devido aos mísseis e drones iranianos.

As grandes questões a que Trump não respondeu

Trump não respondeu às questões mais urgentes que enfraquecem a sua narrativa de vitória.

► Afirmou já ter provocado uma mudança de regime com a eliminação de líderes iranianos de topo, incluindo o aiatola Ali Khamenei. Mas o Irão continua nas mãos de remanescentes do regime que podem estar ainda mais radicalizados do que antes da guerra.

► Trump pareceu sugerir que não procurará retirar os stocks de urânio altamente enriquecido que poderiam permitir a Teerão retomar o seu programa nuclear. Defendeu que a vigilância por satélite dos EUA garantiria que esse material permaneceria intocado nos destroços das instalações nucleares iranianas bombardeadas no ano passado. Isto evitaria uma missão de alto risco para as tropas norte-americanas, mas deixa dúvidas sobre a sua garantia de que eliminou a ameaça nuclear.

► A sua relutância em reabrir o Estreito de Ormuz significa que a economia mundial poderá continuar refém da influência do Irão. E implicará que Trump não consiga escapar às consequências da sua guerra. Embora os EUA tenham vastas reservas de petróleo, continuam sujeitos às flutuações dos mercados energéticos globais. Os americanos não precisam de ser lembrados de que o preço médio da gasolina ultrapassa os 4 dólares por galão.

O Presidente Donald Trump após discursar sobre a guerra com o Irão no Cross Hall da Casa Branca. Alex Brandon/AP

A situação política de Trump agrava-se

O presidente entrou na noite de quarta-feira numa situação política e estratégica difícil, em grande parte criada por si próprio.

A sua comunicação errática e o hábito de divulgar atualizações da guerra através das redes sociais, com uma retórica instável e agressiva, contribuíram para níveis de confiança pública próximos de mínimos históricos ao longo dos seus dois mandatos. Uma nova sondagem CNN/SSRS divulgada na quarta-feira, antes do discurso, indicava uma taxa de aprovação de 35%. Apenas 34% dos americanos aprovam a decisão de avançar com ação militar no Irão. Cerca de 68% opõem-se ao envio de tropas terrestres — uma opção que Trump ainda não adotou, mas que também não excluiu.

A guerra também teve um impacto económico imediato e doloroso, refletido na queda acentuada da confiança pública. A taxa de aprovação de Trump na economia é de apenas 31%. E cerca de dois terços dos americanos consideram que as suas políticas estão a agravar a situação.

Estes números são desafiantes para um presidente e para o Partido Republicano, que já enfrentam eleições intercalares difíceis dentro de sete meses. Presidentes em segundo mandato que registam quedas acentuadas de popularidade raramente recuperam. Trump tem agora de considerar a possibilidade de que uma guerra que pouco explicou possa consumir a sua presidência e manchar o seu legado.

O cepticismo do público em relação ao historial económico de Trump constitui também um obstáculo para o presidente. Mesmo antes do início dos conflitos, a maioria dos eleitores já rejeitava a sua apologia de uma nova era dourada, enquanto lutavam contra os elevados preços da habitação e dos alimentos.

As suas garantias despreocupadas de que os preços da gasolina irão cair em breve e que as bolsas irão recuperar rapidamente pareceram mais um desejo do que o resultado de uma estratégia clara para terminar a guerra.

Foi difícil concluir que o presidente sabe quando a guerra vai acabar ou como será o mundo quando isso acontecer. Por isso, é possível que tenha feito pouco para acalmar a ansiedade global em relação ao conflito ou à sua própria situação política.