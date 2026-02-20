Operadoras vão distribuir 5 mil cartões e-SIM para comunicações de emergência às populações afetadas pelas tempestades

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 54min
Telemóvel, telecomunicações, comunicação, smartphone, iPhone 13 Pro Max. Foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images

Operadoras esperam ter a rede móvel restabelecida, mesmo com soluções provisórias, nos próximos 15 dias

As operadoras de telecomunicações vão distribuir mais de cinco mil cartões e-SIM de ‘roaming’ de emergência às populações afetadas pelas tempestades desde 28 de janeiro, e esperam ter a rede móvel restabelecida, mesmo com soluções provisórias, em 15 dias.

A iniciativa foi acordada em reunião com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e os principais operadores nacionais — Digi, Meo, Nos e Vodafone — com o objetivo de fazer um balanço dos trabalhos no terreno, avaliar as dificuldades ainda existentes e definir respostas conjuntas de mitigação, informou o Governo em comunicado.

Os cartões e-SIM de ‘roaming’ de emergência permitem que os utilizadores continuem a comunicar, utilizando temporariamente a rede de outros operadores, garantindo acesso a chamadas, mensagens e dados essenciais enquanto a rede principal não estiver totalmente operacional.

Além da distribuição dos cartões e-SIM, os operadores indicaram ao Governo que esperam ter a rede móvel restabelecida, mesmo com soluções provisórias, nos próximos 15 dias, enquanto a rede fixa deverá estar totalmente operacional até ao final do primeiro semestre de 2026.

Quanto às soluções estruturais e definitivas, a expectativa das empresas de comunicações é que os trabalhos durem pelo menos um ano e meio.

“Falamos de trabalhos que reconhecemos que estão a ser realizados em condições muito complexas”, destacou Miguel Pinto Luz, citado no comunicado, acrescentando que, tal como já teve oportunidade de referir, não vão “deixar ninguém para trás”.

“O Governo está ao lado das operadoras para ajudar a desenhar soluções e responder a todos os problemas de cada cidadão”, afirmou.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.

Temas: Cartões e-SIM Operadoras de telecomunicações Telecomunicações

País

Euromilhões: esta é a chave que vale 130 milhões

Há 3 min

"Falta de meios, sobrecarga de processos e condições degradadas": MP trabalha em "situação crítica" na comarca de Lisboa

Há 16 min

Operadoras vão distribuir 5 mil cartões e-SIM para comunicações de emergência às populações afetadas pelas tempestades

Há 1h e 54min

Megaoperação da GNR contra tráfico de droga: 11 detidos em prisão preventiva

Há 2h e 27min
Mais País

Mais Lidas

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

Ontem às 21:55

Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Ontem às 14:30

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Ontem às 15:01

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Ontem às 19:40

Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey

Hoje às 05:55

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

18 fev, 13:22

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

18 fev, 22:43

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

18 fev, 23:20

Incêndio em Cascais faz seis feridos. Dois estão em estado grave

Hoje às 12:25

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

Hoje às 15:46

"Comparável ao que vimos antes da guerra do Iraque": EUA mobilizam número impressionante de meios para cercar o Irão

Hoje às 12:23