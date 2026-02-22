FC Porto
Líder de cartel mexicano Nemesio "El Mencho" Oseguera morre em operação federal

CNN , Fidel Gutierrez
Há 1h e 24min
Nemesio Oseguera-Cervantes (DEA)

Antigo agente da polícia, Oseguera comandava o cartel (também conhecido pela sigla CJNG), que se transformou numa das "organizações criminosas mais poderosas e implacáveis" do México

O líder do poderoso Cartel de Jalisco Nova Geração, Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, morreu este domingo durante uma operação liderada pelas forças armadas do México, adiantou fonte governamental.

Antigo agente da polícia, Oseguera comandava o cartel (também conhecido pela sigla CJNG), que se transformou numa das "organizações criminosas mais poderosas e implacáveis" do México, nota a agência antidroga norte-americana (DEA).

As autoridades dos Estados Unidos procuravam ativamente o líder da organização, tendo oferecido uma recompensa de vários milhões de dólares por informações sobre o seu paradeiro. Em 2022, o Departamento de Justiça norte-americano acusou "El Mencho" de comandar a rede de fabrico e distribuição de fentanil para exportação para o mercado dos Estados Unidos.

A acusação detalha que a organização criminosa opera nos estados mexicanos de Jalisco, Colima e Veracruz, contando ainda com presença noutras regiões do país.

Na sequência desta operação, o Departamento de Estado norte-americano emitiu um aviso aos viajantes, apelando aos cidadãos dos Estados Unidos para que procurem abrigo seguro e não saiam à rua nos estados mexicanos de Jalisco, Tamaulipas e Michoacán, justificando a urgência com as "operações de segurança em curso, respetivos bloqueios de estradas e atividade criminosa".

