Detidos quatro carteiristas por furtos em zonas de diversão noturna em Albufeira

Agência Lusa , PF
Há 12 min
GNR (Lusa/ Estele Silva)
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A GNR considera haver fortes indícios de que os suspeitos são os autores de “diversos furtos por carteirista, cometidos sobretudo nas zonas de diversão noturna de Albufeira"

A GNR deteve quatro homens suspeitos de furtarem carteiras e telemóveis a clientes que saiam de espaços de diversão noturna, no concelho de Albufeira, no distrito de Faro, anunciou esta segunda-feira a corporação policial.

Os detidos têm entre 40 e 47 anos e foram detidos no domingo, quando circulavam no Itinerário Principal (IP) 2, na zona de Beja, no âmbito de diligências de investigação relacionadas com um furto ocorrido em Albufeira, enquadrou a GNR num comunicado.

As diligências realizadas permitiram aos militares da Guarda localizar e intercetar, no IP2, a várias dezenas de quilómetros de Albufeira, o veículo em que os suspeitos seguiam, indicou a GNR, salientando que foi possível recuperar 29 telemóveis, no decorrer da ação.

A GNR considera haver fortes indícios de que os suspeitos são os autores de “diversos furtos por carteirista, cometidos sobretudo nas zonas de diversão noturna de Albufeira, aproveitando os momentos de maior concentração de pessoas, nomeadamente durante a saída dos estabelecimentos de diversão”.

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Afirmando que foram subtraídos “telemóveis e outros bens”, a GNR apelou a potenciais vítimas para que contactem o destacamento de Albufeira da Guarda.

A GNR esclareceu que os contactos devem ser feitos por cidadãos que “tenham sido vítimas de furto de telemóvel na zona de diversão noturna de Albufeira e que ainda não tenham recuperado o equipamento”.

Desta forma, a Guarda pode identificar os dispositivos e fazer uma “restituição célere dos equipamentos apreendidos aos seus legítimos proprietários”, justificou a corporação policial.

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Temas: Carteiristas Albufeira GNR
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