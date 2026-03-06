Colisão faz um morto no Cartaxo

Daniela Rodrigues
Há 1h e 33min
Acidente no IP6

Alerta foi dado cerca da 1:10

Uma pessoa morreu na madrugada desta sexta-feira, na sequência de uma colisão rodoviária ocorrida cerca da 01:10 na Estrada Nacional 365-2, no Cartaxo.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, da Cruz Vermelha Portuguesa de Aveiras de Cima, bem como a VMER de Santarém.

A ocorrência contou ainda com a presença da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias do acidente.

Apesar da rápida intervenção dos meios de socorro, o óbito foi declarado no local.

Temas: Cartaxo Aveiras de cima Mortos Acidente

