Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Aprovado: jovens vão poder receber 439 euros e tirar carta de condução em programa ligado às Forças Armadas

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 3min
Exército português
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Resolução da AD recomenda ao Governo a criação do programa voluntário "Defender Portugal", destinado a jovens entre os 18 e os 23 anos

O projeto de resolução PSD/CDS que recomenda ao Governo a criação de um programa cívico militar para atrair jovens para as Forças Armadas foi aprovado esta sexta-feira em votação final global, com abstenção do PS e JPP.

O texto final da recomendação ao executivo – que não tem força de lei – foi aprovado em plenário com os votos contra do Livre, PCP, BE e PAN, e os votos favoráveis das bancadas à direita, PSD, CDS-PP, Chega e IL.

O programa “Defender Portugal” proposto pela AD tem a duração de três a seis semanas – uma parte a cumprir em regime de internato - e é destinado a jovens portugueses entre os 18 e os 23 anos, tendo por objetivo “a formação cívica, física e militar de jovens cidadãos e o reforço da ligação entre a sociedade civil e a Defesa Nacional”.

Em troca, os jovens voluntários que concluam o programa têm direito a “uma retribuição única no valor de 439,21 euros” (correspondente a 50% do valor pago durante o período de instrução básica ao primeiro escalão remuneratório das Forças Armadas) e a “possibilidade de obtenção gratuita da carta de condução, em estabelecimentos militares habilitados”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Por outro lado, esse programa será também valorizado nos concursos de acesso às Forças Armadas, forças e serviços de segurança, órgãos de polícia e bombeiros profissionais.

Foi também aprovada outra resolução PSD/CDS – com abstenção do PS e BE, e o voto contra do PCP - que prevê a aprovação de um Plano Nacional de Saúde Mental nas Forças Armadas “único, uniformizado e universal”, intitulado “Mente Forte”.

O objetivo é reforçar programas de prevenção para todos os militares das Forças Armadas e para as suas famílias, em articulação com o Serviço Nacional de Saúde e com o Instituto de Ação Social das Forças Armadas e com a rede parceira de cuidados de saúde mental já existente.

PSD e CDS-PP pedem ainda a publicação de um Relatório Anual de Saúde Mental das Forças Armadas “que possa permitir quantificar os avanços alcançados nesta área”. No trabalho parlamentar em especialidade ficou definido que este relatório será elaborado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), ao invés de ser feito por cada um dos ramos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Foram também aprovadas outras duas resoluções: uma do Chega, - com votos contra do PSD, CDS-PP e PCP, e apoio apenas do proponente, PS e IL, - que recomenda ao Governo que estude a criação de uma estrutura conjunta comum das Forças Armadas nas áreas administrativa, de recursos humanos e logística.

O segundo texto, da autoria da IL, foi aprovado com as abstenções de PSD, CDS-PP, Chega e PCP, e propõe a adoção de uma estratégia plurianual para o reforço da atratividade, retenção e valorização dos efetivos das Forças Armadas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Carta de condução Programa cívico militar Forças Armadas Defender Portugal Defesa Nacional
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Carta por pontos já retirou a carta a mais de 4.000 condutores. Velocidade continua a ser o principal problema

Há 39 min

Aprovado: jovens vão poder receber 439 euros e tirar carta de condução em programa ligado às Forças Armadas

Há 1h e 3min

Governo quer alargar passe para antigos combatentes a todo o território nacional

Há 1h e 28min
02:51

Animais de companhia na praia? Música aos gritos? Chapéus de sol? O que se pode fazer, como agir e quais as multas? As perguntas e as respostas

Há 1h e 30min
Mais País

Mais Lidas

Soam os alarmes na Rússia: produção de petróleo atinge o nível mais baixo dos últimos 16 anos e obriga Moscovo a tomar decisão drástica

Ontem às 12:42

Português atropelado e espancado até à morte em Espanha

Ontem às 18:50

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

27 mai, 11:11

Governo avança com nova prestação social única e quer obrigar beneficiários a fazer "trabalho social"

Hoje às 07:46

Advogado prometia 100% de sucesso contra multas de trânsito, ACT, ASAE e ambientais

Ontem às 22:05

Exclusivo. Megaoperação da PJ em Lisboa ataca polvo do poder autárquico do PS. Há quatro detidos

Ontem às 09:17

Reino Unido revela novos dados sobre o número de soldados russos mortos na Ucrânia

27 mai, 19:22

Drones ucranianos ganham novo poder de destruição: agora são capazes de atingir comboios de combustível russos de uma só vez

Ontem às 13:14

Drone russo atinge prédio na Roménia e fere duas pessoas. País é membro da NATO

Hoje às 05:59

CUF Descobertas fez cirurgia no pé errado de uma criança de 10 de anos

Ontem às 17:33

Gasóleo desce, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

Hoje às 10:39

Jovem de 22 anos morre em colisão de veículos em Torres Vedras

Ontem às 19:46