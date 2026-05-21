Perdeu a carta de condução? Já pode pedir uma nova sem sair de casa

Há 1h e 13min

Serviço abrange também a substituição do documento por danos ou alteração de dados

A segunda via da Carta de Condução já pode ser pedida na aplicação (app) gov.pt, anunciou esta quinta-feira a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), depois de 50 mil portugueses terem precisado de o fazer em 2025.

Desta forma, o processo pode ser realizado a qualquer hora e em qualquer ligar, diretamente pelo telemóvel.

Os cidadãos que percam ou tenham a carta de condução furtada "podem agora pedir a segunda via do documento diretamente pela app gov.pt, sem necessidade de se deslocar a qualquer balcão".

Esta nova funcionalidade, "disponível para quem tenha a carta associada à aplicação, foi desenvolvida em articulação com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e reforça o crescente papel do gov.pt como plataforma central de acesso aos serviços públicos digitais em Portugal", refere a ARTE.

"O processo é intuitivo, inteiramente digital e pode ser realizado a qualquer hora, sendo apenas necessário selecionar o motivo, confirmar os dados e efetuar o pagamento", acrescenta.

Além de casos de perda ou furto, o serviço abrange também a substituição por danos ou alteração de dados.

No ano passado, "foram registados cerca de 50 mil pedidos de segunda via de carta de condução, tendência que se mantém em 2026, com quase 10 mil pedidos registados apenas nos primeiros quatro meses do ano".

A app gov.pt conta hoje com "mais de 2,2 milhões de utilizadores e disponibiliza mais de 30 documentos oficiais em formato digital com validade legal, com destaque para o Cartão de Cidadão e a Carta de Condução".

Além da Carta de Condução, a app gov.pt já permite pedir a segunda via do cartão de beneficiário da ADSE e do cartão de sócio da ACP, bem como renovar o Cartão de Cidadão por fim de validade ou por motivos de perda, danos ou furto.