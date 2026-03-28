Este carro suga a sério. É por isso que custa 1,2 milhões de euros

Há 1h e 6min

“Queríamos mesmo que esta pequena criação parecesse algo de louco num formato compacto", diz o fundador e bilionário Sir David McMurtry

A McMurtry Automotive quer que saiba uma coisa antes de desembolsar mais de 1,24 milhões de euros para comprar o seu novo carro: ele faz mesmo, mesmo uma sucção brutal.

As entregas aos clientes do Spéirling PURE vão arrancar este ano. Trata-se de um hipercarro elétrico monoposto capaz de gerar tanta força descendente que, literalmente, virou o mundo do desporto automóvel do avesso.

Fundado em 2016 pelo bilionário e inventor irlandês Sir David McMurtry, o fabricante que tem o seu nome desenvolveu um sistema patenteado de ventoinhas — batizado Downforce-on-Demand — em que duas ventoinhas de alta velocidade geram uma enorme sucção sob o carro para o “colar” efetivamente à estrada, dando-lhe mais aderência, de forma semelhante a um aspirador.

A rodar até 23.000 rpm (rotações por minuto), as ventoinhas puxam ar de uma zona selada sob o chassis através de filtros para gerar uma força descendente até 2.000 quilos, superando largamente o peso do carro, de cerca de 1.300 quilogramas (2.866 libras).

A par de uma bateria de iões de lítio de 100 kWh, a ventoinha é a base que permite lançar a estrutura de carbono do carro, com um metro de altura e aproximadamente o comprimento e a largura de um MINI Cooper hatchback normal, dos 0 aos 96 km/h em 1,55 segundos, com uma velocidade máxima de 306 km/h.

“Queríamos mesmo que fosse esta pequena criação que parecesse algo de louco num formato compacto”, disse à CNN Thomas Yates, diretor-geral e cofundador da McMurtry Automotive.





A sede da McMurtry fica na Swinhay House, uma mansão futurista situada na cidade de Wotton-under-Edge, na região inglesa de Cotswolds. McMurtry Automotive

Curva aterradora

De forma crucial, e ao contrário dos sistemas aerodinâmicos convencionais vistos noutros hipercarros e até na Fórmula 1, o Spéirling (palavra irlandesa para trovoada) consegue gerar esta enorme força descendente a partir de uma posição parada.

Em abril passado, esse princípio permitiu à McMurtry testar com sucesso a sua hipótese de que o Spéirling podia desafiar totalmente a gravidade e conduzir de cabeça para baixo. Yates conduziu para cima de uma estrutura feita à medida, que depois rodou 180 graus, deixando o carro completamente invertido avançar alguns pés sobre a plataforma.

Quando começou a rodar, Yates ficou “absolutamente aterrorizado” — não pelo seu bem-estar nem por falta de confiança na ciência, mas pela perspetiva de um produto de um milhão de dólares se esborrachar no alcatrão lá em baixo.

“Continuava a ter sonhos recorrentes em que a estrutura falhava e eu ficava preso de cabeça para baixo”, contou Yates.

“Acabava por ficar sem bateria, o carro caía, e depois havia esta destruição horrível e lenta de um bem incrivelmente valioso”, acrescentou, a rir.





Yates decidiu testar a teoria da sua equipa, numa demonstração sem precedentes assistida por funcionários e avaliadores independentes. McMurtry Automotive

Foi uma estreia mundial que chamou a atenção do maior youtuber do planeta, MrBeast, que conduziu o carro e também ficou suspenso nele num vídeo publicado no seu canal no mês passado. O vídeo já foi visto mais de 116 milhões de vezes.

Em 2022, o carro fez história quando — conduzido pelo antigo piloto de F1 Max Chilton — apareceu no Goodwood Festival of Speed, no Reino Unido, completando a famosa subida de montanha de 1,16 milhas em apenas 39,08 segundos, batendo em 0,82 segundos o recorde anterior do evento anual de desporto automóvel.

No ano passado caiu outro recorde ainda mais antigo, quando o carro destruiu o melhor tempo de sempre no circuito de testes usado pelo programa automóvel da BBC “Top Gear”.

Conduzido pelo Stig, o piloto anónimo do programa, o Spéirling completou o icónico circuito de Dunsfold Aerodrome em 55,9 segundos, 3,1 segundos mais rápido do que o recorde da pista estabelecido por um carro de Fórmula 1 da Renault em 2004.





Yates posa com a prova da volta recordista do Spéirling

A estrada que se segue

É um vislumbre de um vasto conjunto de possibilidades entusiasmantes que a tecnologia de força descendente da McMurtry poderá criar para o futuro da F1 e do desporto automóvel de elite em geral, podendo até proporcionar corridas roda com roda mais seguras.

“Temos capacidade para obter praticamente a força descendente máxima mesmo quando estamos colados ao carro da frente… por isso, continuamos a poder andar muito perto nas curvas”, explicou Yates.

“Mas [também] geramos força descendente total mesmo se formos em marcha-atrás… o que significa que, na maior parte dos casos, os pilotos continuam a controlar o carro, mesmo quando já o perderam. Podem decidir se travam a fundo e ficam em pista ou, se vier muito trânsito em sentido contrário, podem largar o travão e ir contra o muro, como aconteceria de qualquer forma. Nesse aspeto, é algo realmente extraordinário.”

Embora a ambição de longo prazo da McMurtry seja fabricar modelos homologados para estrada, para já o Spéirling PURE foi concebido exclusivamente para track days e eventos de condução de alta performance.

Estão previstas apenas 100 unidades PURE, e cada uma demora cerca de três meses a construir. Os preços começam nos 1,17 milhões de euros antes de impostos, custos de transporte e opções de personalização.

Com 24 vagas de produção já atribuídas a clientes, cerca de metade deles nos Estados Unidos, as primeiras entregas arrancarão este verão a partir da nova fábrica da McMurtry, no condado de Gloucestershire, no sudoeste de Inglaterra.

Inaugurada no mês passado, a unidade de produção com 2.700 metros quadrados tem nove postos de montagem, e a empresa pretende atingir um ritmo de duas unidades por mês.

“Ter 24 encomendas perto de um milhão de libras foi absolutamente fantástico”, disse Yates.

“Tem sido extraordinariamente gratificante perceber que há outros malucos no mundo que acreditam nas nossas iniciativas disparatadas para fazer coisas absurdas.”