Entra em vigor em 2027: IUC passa a ter datas fixas e deixa de depender da matrícula

Agência Lusa , AM
Há 1h e 24min
Estrada

Meses de pagamento serão diferentes nos dois próximos anos

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A autorização legislativa do parlamento para o Governo alterar as datas de pagamento do IUC em 2027 e 2028 foi aprovada na especialidade, com os votos a favor do PSD, CDS-PP e IL.

O PS e o Chega abstiveram-se na votação do artigo da proposta de lei que dá ao Governo 180 dias para mudar o Código do Imposto Único de Circulação (IUC) de forma a alterar as datas de entrega deste tributado a partir de 2027.

De acordo com a iniciativa, os proprietários automóveis passam a pagar IUC em datas fixas, em vez de o fazerem no mês da matrícula do veículo.

Os meses de pagamento serão, no entanto, diferentes em 2027 e 2028. No próximo ano há um período transitório (com um calendário que só se aplicará durante um ano) e, a partir de 2028, vigora o formato definitivo (com um calendário diferente).

De acordo com a iniciativa, a partir de 2028, o IUC passa a ser liquidado até ao final de abril se for até 100 euros. Se for superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 euros, é pago em duas prestações, em abril e outubro. Se for mais alto, é entregue em abril, julho e outubro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em 2027, no ano transitório, o imposto será pago “em uma única prestação, durante o mês de outubro” se o imposto for igual ou inferior a 500 euros. Nos restantes casos, é entregue “em duas prestações, durante os meses de julho e outubro”, sem prejuízo “da opção pelo pagamento integral no mês de julho”.

O objetivo da norma transitória é evitar situações em que os contribuintes teriam de pagar o IUC referente a 2026 e 2027 num curto intervalo de tempo.

O PS conseguiu ver aprovada uma proposta de alteração para que a lei preveja que o imposto é pago “tendo por referência o montante global da liquidação anual do imposto por sujeito passivo”, em vez de tal acontecer por matrícula.

A referência foi aprovada com os votos a favor do PS, PSD, CDS-PP e IL, e contou com a abstenção do Chega.

A IL também apresentou propostas de alteração, entre as quais uma norma para que as novas regras se aplicassem “na sua plenitude” em 2027, como explicou o deputado liberal Miguel Rangel, mas a iniciativa foi rejeitada.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na exposição de motivos da alteração legislativa, o Governo explica que a norma transitória para 2027 “assegura a neutralidade fiscal da medida” e abre a “possibilidade de o sujeito passivo requerer a anulação da liquidação do IUC referente ao ano de 2027 nos casos em que ocorra o cancelamento da matrícula de veículo das categorias A, B, C, D ou E durante esse ano e antes da data de aniversário da matrícula”.

No diploma é referido que “o período de tributação [do IUC] corresponde ao ano civil, com exceção do ano da matrícula ou registo do veículo em território nacional, em que aquele período se inicia na data da matrícula ou registo e termina a 31 de dezembro do respetivo ano”.

Se um proprietário não pagar uma prestação nos prazos definidos, isso “implica o imediato vencimento das restantes”.

No texto legislativo prevê-se ainda “a aplicação, no ano da matrícula ou registo, de uma isenção na proporção do número de meses inteiros decorridos desde 01 de janeiro até à data da matrícula ou registo”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As regras gerais do novo modelo preveem ainda que “na reativação de matrícula cancelada o imposto deve ser liquidado e pago no prazo de 30 dias a contar da data da reativação”.

Em 2026 vigoram as atuais regras de pagamento do IUC, no aniversário da matrícula do carro.

A proposta terá ainda de ser votada em votação final global.

Temas: Carros IUC Parlamento
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Governo não recebeu nenhum aviso prévio sobre o apagão, garante ministra

Há 57 min

Entra em vigor em 2027: IUC passa a ter datas fixas e deixa de depender da matrícula

Há 1h e 24min
07:32

"Portugal tem um problema particularmente grave de sinistralidade em meio urbano"

Há 2h e 0min

MAI confirma regresso da Brigada de Trânsito e lembra que "Portugal tem hoje um dos perfis de mortalidade rodoviária urbana mais elevados da Europa"

Há 2h e 33min
Mais Governo

Mais Lidas

Governo vai reativar Brigada de Trânsito da GNR

Ontem às 23:57

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Ontem às 06:30

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

Ontem às 07:00

IGAS confirma atraso "incompreensível" no socorro a homem que desmaiou a 20 metros do hospital e ficou 30 minutos a aguardar ambulância para entrar na urgência

Hoje às 07:00

Universidades russas "estão a fazer de tudo" para enviar estudantes para a guerra na Ucrânia. Entre as promessas, só a do dinheiro é que "provavelmente se concretizará"

Ontem às 12:19

Euromilhões: esta é a chave que vale 115 milhões

Ontem às 20:26

Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Ontem às 13:30

Doadores dos partidos e campanhas passam a ser secretos

Ontem às 21:53

Assalto armado a agência bancária de Vila Nova de Gaia. Há dois feridos

Ontem às 12:19

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

12 abr, 12:00

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

PODCAST | Fúria Épica

Hoje às 06:00