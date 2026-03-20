Autoridades investigam origem de fogo que destruiu três carros em Évora, numa garagem

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Alerta para o fogo foi dado às 03:00, “por parte de um morador” do prédio

As autoridades estão a investigar a origem de um incêndio ocorrido esta sexta-feira de madrugada em três automóveis, estacionados na garagem subterrânea de um prédio, em Évora, revelaram à agência Lusa fontes policiais e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o fogo foi dado às 03:00, “por parte de um morador” do prédio, situado na Rua de Chartres.

“O incêndio, que destruiu os três veículos ligeiros de passageiros, foi considerado extinto às 07:58. Os trabalhos demoraram porque ficou muita acumulação de fumo na garagem, que não tinha ventilação mecânica”, disse a mesma fonte.

Esses trabalhos de extração do fumo “ainda prosseguem, embora a situação já esteja melhor”, acrescentou a fonte da Proteção Civil.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Évora da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse que também elementos policiais foram mobilizados para a ocorrência, mas, entretanto, a Polícia Judiciária (PJ), foi acionada.

“Acionámos a PJ, porque não sabemos se existem ou não indícios criminais”, acrescentou.

Também fonte da PJ confirmou à Lusa que esta polícia de investigação criminal já está a proceder a averiguações no local.

Para este incêndio, sem vítimas, foram mobilizados 14 operacionais, apoiados por seis veículos, entre bombeiros e agentes da PSP.