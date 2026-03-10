Renault quer acelerar transição para veículos elétricos

Agência Lusa , AM
Há 32 min
Renault Nissan (Associated Press)

Grupo planeia manter os modelos híbridos na Europa após 2030

O Grupo Renault, que apresenta esta terça-feira o seu plano estratégico para 2026-2030, pretende acelerar a sua transição para os veículos elétricos, cessando as vendas de automóveis a gasolina e gasóleo na Europa até 2030.

"Até 2030, a marca Renault ambiciona vendas de 100% de veículos eletrificados na Europa e 50% fora da Europa", refere o grupo em comunicado de imprensa, que indica ainda que atualmente vende 40% de modelos com motor de combustão interna na Europa.

A fabricante automóvel francesa ajustou a sua estratégia, alargando a sua meta anterior, estabelecida em 2021, que visava 100% de veículos totalmente elétricos até 2030, para incluir híbridos.

No entanto, desde então, as vendas de automóveis totalmente elétricos têm sido mais lentas do que o esperado e, em dezembro, a UE flexibilizou a sua meta de eletrificação para 2035, abrindo caminho aos híbridos.

A Renault planeia manter os modelos híbridos na Europa após 2030.

Mesmo com este compromisso, a Renault mantém o rumo da eletrificação para a sua marca principal e olha para uma era pós-motores de combustão interna, ao contrário da sua rival Stellantis, que pretende relançar modelos a gasolina e diesel.

Este objetivo é um dos pilares do plano estratégico a apresentar hoje pelo construtor automóvel francês para 2026-2030, que prevê o lançamento de 36 novos modelos, 16 dos quais serão elétricos. Isto representa um aumento em relação aos 32 modelos lançados entre 2021 e 2025.

