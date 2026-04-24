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Vai haver um novo concurso para a compra de carros elétricos. E já não falta muito

Agência Lusa , PP
Há 48 min
Carros elétricos são mais suscetíveis a pegar fogo

Em dezembro passado, o programa público de apoio à compra de automóveis elétricos para pessoas singulares esgotou ao fim de poucas horas no dia em que o Fundo Ambiental abriu o prazo de candidaturas

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A ministra do Ambiente e Energia anunciou esta sexta-feira que o novo concurso para a aquisição de veículos elétricos, com uma dotação de 20 milhões de euros, deve abrir entre maio e junho.

O apoio integra a lista de medidas para a descarbonização da mobilidade estando “o aviso do Fundo Ambiental em preparação”, detalhou Maria da Graça Carvalho no debate setorial no parlamento.

Em dezembro passado, o programa público de apoio à compra de automóveis elétricos para pessoas singulares esgotou ao fim de poucas horas no dia em que o Fundo Ambiental abriu o prazo de candidaturas.

O Governo tinha destinado 8,8 milhões de euros, para atribuir 2.200 incentivos à compra de veículos elétricos.

O programa prevê que os veículos ligeiros elétricos de passageiros podem receber entre quatro mil e cinco mil euros, consoante o tipo de beneficiário, não podendo o seu preço ser superior a 38,5 mil euros (incluindo IVA e despesas associadas) ou 55 mil euros para veículos com mais de cinco lugares.

No caso das bicicletas (de carga, com ou sem assistência elétrica, e elétricas e convencionais), o valor do apoio varia entre os 500 e os 1.500 euros, enquanto os motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos elétricos podem receber um incentivo até ao máximo de 1.500 euros.

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No anterior concurso, eram também elegíveis para apoio os carregadores para baterias de veículos elétricos.

A medida inserida no pacote Mobilidade Verde “tem como objetivo apoiar a descarbonização do setor dos transportes, responsável pela maior parte das emissões de carbono em Portugal”, assim como “melhorar a qualidade do ambiente e incentivar a utilização de modos de mobilidade mais sustentáveis”, de acordo com o Ministério do Ambiente e Energia.

Temas: Carros elétricos Concurso Governo Apoio Aquisição
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Governo

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