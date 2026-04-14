Carris lança canal de WhatsApp para divulgar informações e alertas sobre o serviço

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Objetivo é “proporcionar informação clara, rápida e acessível a todos os utilizadores”

A transportadora rodoviária Carris, que opera em Lisboa, disponibiliza a partir desta terça-feira um canal oficial de WhatsApp, no qual os passageiros podem receber alertas e informações de serviço da rede, anunciou a empresa.

A Carris explica em comunicado que, através deste novo canal, “os passageiros passam a receber em primeira mão notificações sobre alterações de serviço, condicionamentos, desvios de percurso, supressões e outras ocorrências que possam impactar as suas deslocações”.

O objetivo da empresa é “proporcionar informação clara, rápida e acessível a todos os utilizadores”.

Segundo a transportadora, para se receber os alertas e informações, basta aceder ao ‘link’ do canal e selecionar a opção “Seguir”.

A informação enviada por WhatsApp está identificada por cores para que os passageiros consigam ver mais rapidamente se diz respeito às carreiras que mais utilizam.

Isto porque a empresa dividiu Lisboa por zonas e “cada uma tem a sua cor”.

“As carreiras da Carris são representadas pela cor da sua zona de origem, que é, na prática, o terminal que se encontra mais próximo dos locais limítrofes da cidade”, indica a empresa.

“O formato de difusão garante uma visualização simples e preserva os dados pessoais dos utilizadores, que não se encontram visíveis”, refere ainda a Carris.