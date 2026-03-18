Lisboa. Elevador de Santa Justa e elevador da Bica regressam antes do verão

Carlos Enes
Há 12 min

Glória e Lavra terão de esperar, porque são mais problemáticos

Dois elevadores históricos estarão de regresso à capital até ao verão. Outros dois terão de aguardar decisões sobre mudanças tecnológicas necessárias para garantir a segurança dos passageiros.

Os peritos da comissão técnica independente (CTI), nomeada pela Câmara Municipal de Lisboa, já concluíram existirem garantias para a operação do elevador de Santa Justa, no Chiado, e do elevador da Bica. Quanto ao elevador da Graça, inaugurado em 2024, com processos mecânicos contemporâneos, voltará a funcionar já em abril. A novidade é que deverá ser integrado na Carris, saindo da esfera da Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa (EMEL).

O elevador de Santa Justa beneficiou de trabalhos de remotorização em 2024, que reforçaram as condições de segurança. Por isso, é considerado seguro pelos peritos da CTI, composta por um representante do Instituto Superior Técnico, dois do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e três da Ordem dos Engenheiros.

IMT forçado a fiscalizar

Quanto ao elevador da Bica, apesar de ter um aspeto muito semelhante aos elevadores da Glória e do Lavra, é estruturalmente diferente. Desde logo, porque os motores não estão instalados nas carruagens, mas sim no exterior, sob o passeio.

A principal vantagem é outra: o sistema de travagem não depende da ação humana do guarda-freios. Está permanentemente ativo por defeito, mantendo-se agarrado à calha por onde circula o cabo. Na Glória e no Lavra, pelo contrário, depende da intervenção humana e de um mecanismo pneumático — precisamente o que falhou de forma crítica no acidente registado em agosto no elevador da Glória.

Além disso, em nenhum destes dois elevadores é possível inspecionar regularmente as “pinhas” de amarração do cabo às carruagens, o que aumenta significativamente os riscos da operação. Esse aspeto deverá ser corrigido antes de qualquer regresso ao serviço. Outra questão em estudo prende-se com o reforço da resistência das carruagens a impactos, em caso de acidente. O desafio passa por compatibilizar a aparência tradicional com tecnologias contemporâneas, hoje obrigatórias na União Europeia para meios de transporte de passageiros.

A CTI só dará luz verde ao regresso dos elevadores históricos depois de claramente definida a entidade com competências para a sua fiscalização: o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Até à tragédia de agosto de 2025, o IMT alheou-se do acompanhamento dos elevadores da Glória e do Lavra. O Governo corrigiu recentemente essa lacuna por via legislativa.

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