MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal faz um morto e seis feridos graves

Pedro Ramos Bichardo
Há 26 min
Acidente no IP6
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Acidente ocorreu no Milharado

O despiste de uma viatura que transportava jogadores e treinadores de uma equipa de futsal de Póvoa de Santo Adrião fez um morto e seis feridos graves no Milharado, distrito de Lisboa.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, a vítima mortal tem 18 anos. Já os feridos têm idades entre os 16 e os 18 anos. Vários dos feridos tiveram de ser desencarcerados. Os restantes ocupantes foram levados para o quartel dos bombeiros da Malveira.

Dos seis feridos graves, cinco foram reencaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e um para o Santa Maria, em Lisboa.

O alerta foi dado às 13:19 horas e no local estiveram veículos de emergência médica de Torres Vedras e de Loures. Também estiveram presentes equipas dos bombeiros voluntários de Malveira e de Mafra, tal como uma equipa de psicólogos do INEM, num total de 41 operacionais e 18 veículos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Carrinha Jogo de Futebol Equipa de Futebol Mortos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal faz um morto e seis feridos graves

Há 26 min

Troço da EN2 cortado ao trânsito devido a fogo no concelho de Aljustrel

Há 28 min

Serviço de urgência do Hospital de Évora com "constrangimentos informáticos"

Há 1h e 12min

Despiste de mota em Melgaço causa uma vítima politraumatizada

Há 1h e 17min
Mais País

Mais Lidas

Depois do calor, chegam as trovoadas: IPMA coloca quatro distritos sob aviso

Ontem às 10:05

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

Ontem às 14:07

É oficial: reclusos vão passar a limpar matas para prevenir incêndios

Ontem às 16:01

Alfama é a grande vencedora da edição de 2026 das Marchas Populares de Lisboa

Hoje às 08:10

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

Ontem às 15:41

O mundo prepara-se para um "super El Niño" e isto é o que podemos esperar para Portugal

Ontem às 19:50

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:14

Yoon Suk-yeol, ex-líder sul-coreano, condenado a 30 anos de prisão por envio de drones para Coreia do Norte

Ontem às 07:20

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 10:50

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Ontem às 07:45

Acorde, veja e surpreenda-se: os EUA jogam mesmo muito à bola (sim, futebol)

Hoje às 04:05

Visto de Thomas Partey para entrar no Canadá negado. Jogador vai falhar primeira partida do Gana no Mundial

Ontem às 18:27