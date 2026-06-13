Despiste de carrinha que transportava equipa de futsal faz um morto e seis feridos graves

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Acidente ocorreu no Milharado

O despiste de uma viatura que transportava jogadores e treinadores de uma equipa de futsal de Póvoa de Santo Adrião fez um morto e seis feridos graves no Milharado, distrito de Lisboa.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, a vítima mortal tem 18 anos. Já os feridos têm idades entre os 16 e os 18 anos. Vários dos feridos tiveram de ser desencarcerados. Os restantes ocupantes foram levados para o quartel dos bombeiros da Malveira.

Dos seis feridos graves, cinco foram reencaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e um para o Santa Maria, em Lisboa.

O alerta foi dado às 13:19 horas e no local estiveram veículos de emergência médica de Torres Vedras e de Loures. Também estiveram presentes equipas dos bombeiros voluntários de Malveira e de Mafra, tal como uma equipa de psicólogos do INEM, num total de 41 operacionais e 18 veículos.