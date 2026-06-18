Homens armados bloqueiam carrinha de valores e fogem com 10 mil euros

Após o roubo, os assaltantes abandonaram o local a pé, colocando-se em fuga para parte incerta
Um assalto à mão armada a uma carrinha de transporte de valores ocorreu na manhã desta quinta-feira, na Avenida Luís de Camões, no Miratejo, concelho do Seixal.
Os suspeitos, cerca das 09:30, terão utilizado uma carrinha furtada para bloquear a saída de uma viatura de transporte de valores da empresa ESEGUR. Sob ameaça de uma arma de fogo, os suspeitos apoderaram-se de cerca de 10 mil euros que se encontravam guardados em duas gavetas da carrinha.
Após o roubo, os assaltantes abandonaram o local a pé, colocando-se em fuga para parte incerta.
A Polícia Judiciária foi informada da ocorrência e assumiu as diligências de investigação com vista à identificação e localização dos autores do crime.