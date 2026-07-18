Os insetos estão a piorar

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Os casos registados nos EUA de doenças transmitidas por vetores, como carraças e mosquitos, duplicaram entre 2005 e 2019, de acordo com os dados dos CDC



Não é difícil acabar por saber mais do que devíamos sobre os insetos. Infelizmente, temos de o fazer, porque eles estão a espalhar-se, a inventar novas formas de nos atormentar e, de um modo geral, a tornar a vida menos agradável.

Veja-se o caso das moscas domésticas: prosperam em temperaturas mais quentes e, afinal, não são apenas irritantes, podem também ser o que os especialistas em insetos chamam de “vetores mecânicos de doenças”. Em termos simples, isso significa que andam pelo lixo e depois pelas bancadas da cozinha, deixando salmonela e inúmeros outros agentes patogénicos juntamente com as suas minúsculas pegadas de mosca.

E o que dizer das carraças de chifres longos? Apareceram pela primeira vez nas costas americanas em 2017 e conseguem clonar-se. As fémeas simplesmente produzem milhares de cópias de si mesmas; nas ocasiões extremamente raras em que são produzidos machos, acredita-se que seja por engano. Como era de esperar, são também uma preocupação crescente nos EUA.

Noutro caso especialmente digno de ficção científica, a própria saliva das carraças pode desencadear uma alergia grave a iguarias como gelados e hambúrgueres.

E isso sem sequer mencionar a larva-parafuso do Novo Mundo.

Devido ao clima, às condições meteorológicas, à abundância de bolotas (sim, a sério) e a decisões sobre o uso do solo que remontam à época colonial, os insetos estão, de facto, a tornar-se um problema cada vez mais grave.

Esta fotografia, fornecida pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, mostra uma fêmea adulta da carraça-estrela-solitária a rastejar numa folha de erva (Lauren Bishop/CDC via AP)

Artrópodes, em ascensão

Do ponto de vista das doenças, é inegável que os insetos representam um problema cada vez maior. Os casos registados de doenças transmitidas por vetores duplicaram entre 2005 e 2019, de acordo com dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, e continuamos a descobrir novos agentes patogénicos: 10 nos últimos 17 anos.

“Não é que eu esteja a tentar causar preocupações desnecessárias, mas vejo isto como a ponta do iceberg”, diz Goudarz Molaei, especialista em carraças, que tem vindo a acompanhar o aumento do número de carraças e dos casos de doença em todo o estado do Connecticut. “Neste momento, estão limitadas principalmente às zonas costeiras, mas, dentro de alguns anos, à medida que aquecimento continuar, irão deslocar-se das regiões costeiras para o interior.”

E as carraças são, de facto, as principais responsáveis pelas doenças transmitidas por vetores nos EUA, embora, a nível mundial, os mosquitos sejam os maiores culpados, principalmente devido ao impacto da malária. (Os mosquitos também estão a piorar por aqui, mas falaremos mais sobre isso mais adiante.)

Nos EUA, as carraças podem transmitir mais de uma dúzia de doenças, sendo a doença de Lyme a mais comum. Mas os especialistas descrevem a trajetória das doenças transmitidas por carraças como “explosiva”, e não limitada à doença de Lyme.

“A doença de Lyme, a babesiose e a anaplasmose estão todas a aumentar drasticamente, sem sinais de abrandamento”, afirma Richard Ostfeld, ecologista especializado em doenças, que acompanha estas tendências enquanto cientista do Cary Institute of Ecosystem Studies, em Millbrook, Nova Iorque.

Esta fotografia fornecida pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, mostra uma carraça-de-patas-pretas, também conhecida como carraça-do-veado (CDC via AP)

Nos EUA, podem chegar a 476 000 as pessoas que, anualmente, são diagnosticadas e tratadas para a doença de Lyme, uma estimativa baseada em dados de pedidos de reembolso de seguros, uma vez que os casos podem não ser todos registados. A doença pode ser tratada eficazmente com antibióticos, especialmente quando detetada numa fase inicial, mas, caso contrário, pode causar problemas a longo prazo, incluindo artrite, dores de cabeça intensas e arritmia cardíaca.

Já a babesiose pode causar sintomas semelhantes aos da gripe e a destruição dos glóbulos vermelhos, e afeta milhares de pessoas nos EUA todos os anos, embora em número consideravelmente menor do que a doença de Lyme, de acordo com o CDC. A anaplasmose também pode causar doenças graves, incluindo insuficiência respiratória, problemas hemorrágicos, falência de órgãos e morte, embora também possa ser tratada com antibióticos, especialmente se for detetada precocemente. Em 2023, afetou cerca de 7.000 pessoas nos EUA.

Outra doença transmitida por carraças, o vírus Powassan, também tem vindo a aumentar, embora seja muito mais rara: em 2025, afetou 76 pessoas a nível nacional, segundo os dados registados. Também pode ser grave, causando encefalite, ou inflamação do cérebro.

Este ano, as visitas aos serviços de urgência em todo o território dos EUA devido a picadas de carraça atingiram o valor mais elevado registado até esta altura do ano nos últimos sete anos, de acordo com dados do CDC . Os valores mais elevados registam-se no nordeste, mas são altos em todas as regiões.

Carraças em novos locais

Parte do problema reside no facto de as carraças se estarem a espalhar.

“Existem, sem dúvida, carraças em locais onde as pessoas cresceram sem terem de se preocupar com carraças”, diz Erika Machtinger, professora associada de entomologia na Penn State.

Entre 1996 e 2015, as carraças de pernas pretas, que transportam a bactéria causadora da doença de Lyme, bem como os parasitas causadores da babesiose e a bactéria causadora da anaplasmose, duplicaram o número de condados em que são consideradas estabelecidas.

Não podemos atribuir a culpa da sua propagação apenas às alterações climáticas, embora essa seja uma das causas. As carraças estão a expandir-se não só para climas anteriormente mais frios, que agora se estão a tornar mais favoráveis para eles, mas também para sul, para climas mais quentes.

“É complicado”, diz Machtinger. O clima é uma das causas, a par de “fatores relacionados com as alterações na paisagem nos Estados Unidos desde a viragem do século”.

Os veados — que estão a registar uma explosão populacional após terem sido quase exterminados em certas regiões dos EUA devido à desflorestação e à caça excessiva — não são portadores da bactéria causadora da doença de Lyme, mas transportam carraças. Os ratos-de-patas-brancas, que transportam a bactéria culpada — com o nome encantador de Borrelia burgdorferi —, prosperam em áreas perturbadas pelo homem, segundo Ostfeld. E as pessoas são cada vez melhores a destruir o ambiente, através de fenómenos como a suburbanização.

Os esquilos, num facto que é impossível esquecer depois de o saber, também podem ser portadores.

Bolotas como mau presságio

E embora a trajetória das doenças transmitidas por carraças nos EUA esteja indiscutivelmente a aumentar, há variabilidade na gravidade da situação de ano para ano e de região para região.

O melhor indicador do número provável de carraças que surgirão a cada ano é o número de ratos-de-patas-brancas presentes no verão anterior, diz Ostfeld à CNN. “E o melhor indicador do número de ratos é a quantidade de bolotas que caíram dos carvalhos no outono anterior.”

A abundância de bolotas pode ser um indicador do risco de doença de Lyme

Uma grande quantidade de bolotas num ano significa muitos ratos no ano seguinte, o que dá às carraças recém-nascidas uma maior probabilidade de picarem um rato e sobreviverem o tempo suficiente para nos picarem.

Essa progressão foi responsável por um ano particularmente mau em algumas regiões em 2025.

E as conclusões obtidas no terreno este ano em locais, como Connecticut, corroboram os dados do CDC sobre um número de visitas às urgências superior ao habitual devido a picadas de carraças, afirma Molaei, médico entomologista do Laboratório de Análise de Carraças da Estação Experimental Agrícola de Connecticut.

Os números registado este ano, tanto nas amostras de carraças enviadas para análise de agentes patogénicos como nas recolhas na natureza, são “substancialmente mais elevados” do que no ano passado e do que em qualquer outro ano desde 2017, o pico anterior, afirma Molaei.

Além disso, um número maior dessas carraças está a testar positivo para as bactérias causadoras da doença de Lyme: cerca de 40% das carraças de pernas pretas enviadas para análise este ano, em comparação com 32% historicamente. Entre 12% e 14% são portadoras de parasitas da babesiose e entre 7% e 8% das bactérias que causam a anaplasmose.

“Nos últimos anos, temos observado uma maior prevalência de infeção por estes agentes, particularmente a babesiose”, acrescenta Molaei.

E até 10% das que testam estão infetadas com dois ou até três agentes patogénicos.

“Podem imaginar como isto causa desafios substanciais para o diagnóstico e o tratamento”, conclui.

Outras carraças também estão a aumentar

Para não ficarem atrás, outras espécies de carraças também se estão a espalhar e a causar mais problemas. A alergia acima mencionada a alimentos como gelados e hambúrgueres, por exemplo, é chamada de síndrome alfa-gal e é transmitida nos EUA pela picada de outra carraça, chamada “lone star”.

Concentram-se no sudeste, mas as carraças “lone star” têm vindo a avançar para norte e a infiltrar-se a partir das costas. Dependem particularmente do veado-de-cauda-branca como hospedeiro. A sua saliva contém uma molécula de açúcar presente em produtos de origem mamífera que, quando introduzida no nosso organismo através da sua picada, pode desencadear uma alergia à carne vermelha e, por vezes, aos laticínios.

Um veado jovem em Cincinnati (Foto AP/Carolyn Kaster)

O CDC estima que até 450.000 pessoas nos EUA possam sofrer da síndrome alfa-gal. A situação está a tornar-se particularmente grave em zonas como Martha’s Vineyard, o destino insular de verão ao largo da costa de Cape Cod, em Massachusetts, onde um número crescente de residentes teve de passar a seguir dietas veganas.

Um local particularmente propício às carraças devido ao seu clima e à superabundância de hospedeiros como os veados, Martha’s Vineyard está também a lidar com um aumento da carraça “autoclonante”, a carraça asiática de chifres longos. O biólogo da ilha, Patrick Roden-Reynolds, disse à CNN que encontrou duas delas na ilha em 2023, o primeiro ano em que as identificou ali. No ano passado, recolheu 50.

“Neste momento, não sabemos ao certo até que ponto estas carraças vão constituir um problema de saúde pública”, diz. Mas estão a deixá-lo nervoso.

Na sua área de distribuição natural, as carraças de chifres longos picam os seres humanos e podem transmitir certos tipos de encefalite, explica Roden-Reynolds, mas, até agora, a maior preocupação nos EUA tem sido a sua presença como praga agrícola. O Departamento de Agricultura dos EUA refere que já foram encontrados tão a sul quanto a Geórgia e tão a oeste quanto o Missouri.

O animal mais mortífero

Embora nos EUA as carraças causem mais vítimas no que diz respeito a doenças, os mosquitos são igualmente perigosos — e estão também a expandir as áreas onde estão presentes.

Os EUA eliminaram a malária — a ameaça mais mortífera transmitida por mosquitos a nível global, e a responsável por tornar o mosquito o animal mais mortífero do mundo — em 1951, embora tenham surgido esporadicamente casos adquiridos localmente.

Os principais problemas transmitidos por mosquitos nos EUA são o vírus do Nilo Ocidental e a dengue, que são transmitidos por dois géneros diferentes de mosquitos.

O vírus do Nilo Ocidental, transmitido por mosquitos do género Culex, afeta cerca de 2.000 pessoas todos os anos nos EUA e causa cerca de 130 mortes, e esta época teve um início precoce e preocupante, alertou o CDC. A dengue, transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, registou cerca de 4.000 casos de transmissão local nos EUA em 2025 e tem sido particularmente problemática em Porto Rico.

Nesta foto distribuída pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças de EEUU, um mosquito Aedes aegypti suga o sangue de um ser humano (James Gathany/Centers for Disease Control and Prevention via AP, Arquivo)

Os mosquitos do género Aedes também podem transmitir os vírus que causam a chikungunya, o zika e a febre amarela, e têm vindo a expandir a área em que estão presentes. Em 2013 foram detectados os primeiros Aedes aegypti na Califórnia e, desde então, têm-se espalhado para norte. Em agosto, foi descoberto o primeiro no estado de Idaho, onde anteriormente não se pensava que o mosquito estivesse presente.

No geral, estima-se que o Aedes aegypti se esteja a espalhar para a zona norte dos EUA a um ritmo de cerca de 80 quilómetros por ano, de acordo com uma investigação da Escola de Ambiente de Yale, e, a longo prazo, as alterações climáticas poderão acelerar ainda mais a sua expansão.

Mais especificamente, as populações de mosquitos são afetadas pelas condições meteorológicas, garante Jim Fredericks, entomologista e vice-presidente de assuntos públicos da Associação Nacional de Gestão de Pragas.

“As populações de pragas e a biologia das mesmas estão intimamente ligadas a fatores como a temperatura e a precipitação”, explica. O seu grupo previu um ano especialmente infestado de insetos em todo o território dos EUA, com uma primavera amena e húmida a impulsionar as populações de mosquitos logo no início do ano em estados que vão do Texas ao Mississippi, e tempestades tropicais a provocar surtos de mosquitos a partir de águas estagnadas no Sudeste.

As moscas, que são vetores mecânicos de doenças, também podem ser mais problemáticas este ano devido aos padrões meteorológicos em grande parte dos EUA. E a larva carnívora do Novo Mundo — que na sua fase adulta é uma mosca — pode beneficiar tanto do clima como dos padrões meteorológicos, à medida que se restabelece nos EUA após 60 anos. Podem depositar ovos em feridas tão pequenas como picadas de carraça, um ciclo aterrador em que um inseto beneficia outro.

Finalmente, prevê-se que o sudoeste tenha um ano especialmente complicado no que diz respeito aos escorpiões — sim, também são artrópodes! —, uma vez que estes e outros aracnídeos, como as aranhas, são empurrados para o interior das casas pelas chuvas da monção.

Combater os insetos

A boa notícia é que é possível prevenir as pragas causadas pelos insetos.

No que diz respeito a carraças e mosquitos, recomenda-se o uso de repelentes registados pela Agência de Proteção Ambiental. Tratar a roupa e o calçado com permetrina, um repelente seguro para as pessoas mas fatal para os insetos, constitui uma camada adicional de proteção especialmente útil.

Tornar o ambiente à volta da sua casa menos atraente para os insetos também pode fazer uma grande diferença: eliminar água estagnada, um local de reprodução para os mosquitos, e afastar a folhagem acumulada, onde as carraças gostam de se esconder. Essa é também uma boa dica para afastar os escorpiões: retirar pilhas de lenha, lixo e detritos dos arredores da casa, reparar buracos nas redes mosquiteiras e fissuras ou buracos no exterior da casa.

E enquanto os insetos avançam, a ciência não fica parada. A gigante farmacêutica Pfizer anunciou que está a solicitar a aprovação de uma vacina contra a doença de Lyme, que, caso seja aprovada pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), será a primeira a chegar ao mercado em duas décadas. Estão também em curso projetos para desenvolver outros métodos de proteção das pessoas contra as carraças, incluindo um comprimido em ensaios clínicos que visa matá-los após a picada, impedindo-os de transmitir agentes patogénicos.

No que diz respeito à síndrome alfa-gal, a alergia à carne causada por carraças, os médicos recorrem cada vez mais ao Xolair, um medicamento para a alergia e a asma, para reduzir o risco de reações alérgicas graves. Há também indícios de que um determinado tipo de acupuntura possa ajudar.

E depois há as abordagens mais futuristas: modificar geneticamente ratos, por exemplo, para que não possam ser portadores da bactéria causadora da doença de Lyme, um projeto que está em estudo numa ilha em Nantucket. Ou as abordagens mais tradicionais: uma ilha no Maine eliminou todos os seus veados. Fica suficientemente longe do continente para que os veados não consigam nadar até lá (algo que, aparentemente, conseguem fazer em alguns locais) e repovoar a ilha. A incidência da doença de Lyme na ilha estabilizou.

Mas todos estes métodos ficam em segundo plano em relação às medidas que tomamos para nos protegermos diretamente, sublinham os especialistas.

“A coisa mais importante que as pessoas podem fazer é a proteção pessoal”, diz Molaei. “Nada se compara a isto.”